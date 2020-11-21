6 نصائح للحصول على مطالبات التأمين لحوادث السير

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حددت هيئة التأمين 6 نصائح للمؤمن لهم للحصول على مطالبات التأمين من الشركات في حال وقوع حادث سير.

وقالت الهيئة في إيضاح أمس، إن النصائح تنقسم إلى جزأين: الأول يشمل إجراءات واجبة الاتباع، والثاني يضم إجراءات واجبة التجنب.

ونوهت بأن الإجراءات واجبة الاتباع ثلاثة وهي: الاتصال بشركة التأمين للإعلام عن تفاصيل الحادث، والحصول على بيانات الأشخاص المتسببين بالحادث والحصول على تقرير الحادث، ومراجعة ومعرفة تفاصيل وثيقة التأمين الخاصة بالمؤمن له.

وأشارت إلى أن الإجراءات الواجبة التجنب ثلاثة أيضاً وهي: عدم الاقتراح باستنتاج نهائي عن سبب وقوع الحادث، وعدم المحاولة بتأخير الحصول على المطالبات المستحقة، وعدم الإقرار بالمسؤولية أو عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ إلا بعد موافقة الشركة.

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