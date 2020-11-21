50 % من رحلات الأعمال ستختفي بعد «كورونا»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال بيل جيتس، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، إن فيروس كورونا سيغير بشكل أساسي الطريقة التي يسافر بها الناس ويديرون بها أعمالهم، حتى بعد انقشاع غمامة«كوفيد 19». وأضاف جيتس خلال مؤتمر نيويورك تايمز «ديل بوك» أنه يتوقع تلاشي أكثر من 50% من رحلات الأعمال وأكثر من 30% من أيام العمل المكتبي في أعقاب الجائحة.

ونقلت شبكة «سي إن بي سي» عن جيتس قوله: إنه يلمس توجهاً قوياً لممارسة العمل من المنزل من زاوية أنها أكثر جدوى. ومع ذلك، فإن بعض الشركات قد تكون أكثر مغالاة في جهودها لتقليل الاجتماعات الشخصية أكثر من غيرها.

وقد أدى الوباء إلى التأثير سلباً على الطلب على السفر الجوي، وخاصة لرحلات العمل. وكان المسافرون من رجال الأعمال قبل الفيروس يمثلون نصف عائدات شركات الطيران الأمريكية. ومع ذلك، توقع مسؤولون أن تنتعش رحلات العمل.

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