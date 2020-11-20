المصارف الوطنية تتفوق عالمياً في مؤشرات السلامة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أكد المصرف المركزي إيجابية مؤشرات السلامة المالية الكلية للجهاز المصرفي في الدولة، حيث ما زالت تحافظ على رسملة جيدة تفوق في مستوياتها المتطلبات والمعايير التنظيمية المحلية والعالمية.

فيما ارتفعت أصول البنوك في الدولة متخطية حاجز 3.25 تريليونات درهم مع نمو الائتمان.

وأوضح «المركزي» أن الأصول السائلة، التي تشكل صمام أمان وحائط صد قوياً، ضد أي تقلبات أو أزمات، ارتفعت إلى 448.35 مليار درهم بزيادة سنوية 4.13%. وارتفاع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1.9% في نهاية الربع الثالث لتصل إلى 389.8 مليار درهم.

وزاد إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 3.252 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.9%، و7.6% على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 0.2% في إجمالي الائتمان الذي يعادل 55.5% من إجمالي الأصول البنكية.

اقرأ أيضاً:

مؤشرات السلامة في المصارف الوطنية تفوق العالمية

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز