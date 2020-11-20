«جرانديوس» تستثمر 500 مليون في 50 فرعاً بالإمارات حتى 2024

المصدر: دبي – البيان

تستعد سلسلة متاجر التسوق «جرانديوس» صديقة البيئة، لافتتاح 50 فرعاً في الإمارات بحلول 2024، بإجمالي استثمارات تصل إلى 500 مليون درهم، وفقاً لغسان عبود رجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وقال عبود لـ «البيان الاقتصادي»، خلال افتتاح أحدث فروع المجموعة، تم تأسيسها عام 2016 في منطقة جميرا بدبي، مساء أول من أمس، وهو الفرع 12 للمجموعة «إننا سنقوم هذا العام بإضافة 8 فروع أخرى، على أن نفتتح 30 فرعاً أخرى حتى 2024، ونحن مستمرون في التوسع، ضمن خطة طموحة، لمضاعفة هذا الرقم العام المقبل، وتقديم تجربة تسوّق فريدة للمستهلكين على مستوى الدولة»، معللاً ذلك بأن السوق بدأ يتعافى، والنشاط الاقتصادي لدولة الإمارات سيعود أقوى مما كان، مشيراً إلى أن المجموعة تتخذ منهجاً خاصاً وجديداً، وهو أنها صديقة للبيئة، وتدعم المنتجات الإماراتية، من خلال تخصيص أجنحة لمنتجات المزارع والشركات والتجّار الإماراتيين، وتسليط الضوء على هذه المنتجات، إضافة إلى أن المجموعة لديها خطة طموحة للتوظيف في الدولة، من خلال أفرعها الجديدة المقرر افتتاحها.

وافتتحت فاطمة محمد توكل وكيل وزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وممثلون لقطاع البيئة بالدولة، فرع «جرانديوس» في منطقة جميرا 2 بدبي، بحضور رجل الأعمال غسان عبود رئيس مجلس إدارة المجموعة المالكة للمتاجر، ولو بيت تشين، القنصل العام لسنغافورة، وعبد الله سيف الحثبور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحثبور، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات ورجال الصناعة في الدولة. وقالت فاطمة توكل، خلال الافتتاح، إن وزارة التغير المناخي والبيئة، تدعم المشروعات التي تسهم في الحفاظ على البيئة، وتدعو متاجر التجزئة المختلفة، لتبني كافة الممارسات البيئية التي تدعم مفاهيم الاستدامة.

دعم الإنتاج المحلي

وأثنت وكيل الوزارة المساعد، على الإجراءات التي تطبقها «جرانديوس» في دعم الإنتاج المحلي، وإنتاج الفواكه والخضراوات العضوية، واستخدام المعدات المعاد تدويرها لحماية البيئة، مؤكدة أن هذا التوجه، يدعم أهداف الدولة في الحفاظ على البيئة، بتقليل الهدر وخفض النفايات، ويعزز من مفاهيم الاقتصاد الدائري. وقال أوليفييه لاتور، الرئيس التنفيذي لمتاجر «جرانديوس»، «على الرغم من صعوبة الأوقات الحالية في ظل جائحة «كورونا»، فإن «جرانديوس» تطبق خطة توسعة طموحة، تقوم على افتتاح أفرع جديدة على مستوى الدولة، وتوفير المئات من فرص العمل».

خصم

وأعلنت السلسلة عن تقديم خصم للعملاء بنسبة 20 ٪ على منتجاتها لمدة أربعة أيام، ضمن جهودها لإسعاد المتعاملين.

وتطور السلسلة حالياً متاجرها، لتتنوع في تقديم المنتجات والسلع، مركّزة في ذلك على الأطعمة الطازجة والمنتجات الإماراتية.

حماية البيئة

تعد سلسلة «جرانديوس»، أول سلسلة متاجر تسوّق تطبق إجراءات متكاملة لحماية البيئة، وتحفّز المستهلكين على التسوق بمسؤولية للحفاظ على البيئة، إذ توفر لهم عربات التسوق والسلال المعاد تدويرها، وتستغني عن الأكياس البلاستيكية، لتحل محلها الحقائب الورقية، كما تدعو المتسوقين إلى إحضار حقائبهم الخاصة، والقابلة لإعادة الاستخدام.

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