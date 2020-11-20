اتفاقية بين «كيكلاب» و«إن واي كوين» لجذب المستثمرين الإسرائيليين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كل من كيكلاب للتراخيص ومساحات العمل، ومجموعة إن واي كوين، عن اتفاقية شراكة بهدف تعزيز الفهم الثقافي والاستثمار الأجنبي وتطوير الأعمال بين مجتمعي رجال الأعمال في دولة الإمارات وإسرائيل.

وبحسب الاتفاقية، تدعم «إن واي كوين» مسعى «كيكلاب» للوصول إلى شريحة أوسع في السوق الإسرائيلية، من خلال الترويج لها في أوساط رواد الأعمال والشركات، وتوضيح ميزات العمل في دبي من خلال كيكلاب، المملوكة من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - إحدى مؤسسات حكومة دبي. وقال تصور الحق، الرئيس التنفيذي في كيكلاب: « الاتفاقية لن تفتح الباب فقط أمام الشركات الإسرائيلية للحصول على رخصة تجارية في الإمارات، بل تتيح لها الترويج لمنتجاتها وخدماتها». وقال نعوم كوين، الرئيس التنفيذي في إن واي كوين: «تأتي الاتفاقية في توقيت مثالي يتزامن مع بدء التعاون بين اقتصادين إقليميين مهمين».

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