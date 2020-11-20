3.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 3.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 849 مبايعة بقيمة 1.71 مليار درهم، منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 308.39 ملايين درهم، و785 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.41 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم، في منطقة ند الحمر، تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.52 مليار درهم، منها 51 رهن أراضٍ بقيمة 342.17 مليون درهم، و191 رهن فلل وشقق بقيمة 1.18 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الثانية، بقيمة 760 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 50 هبة بقيمة 127.34 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة، بقيمة 54 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي، بقيمة 15 مليون درهم. وبلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 699 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 212 مبايعة، بقيمة 575.16 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 203.61 ملايين درهم، و199 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 371.55 مليون درهم.

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