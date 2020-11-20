«دبي التجاري» يحصد جائزة البطاقة الأكثر ابتكاراً في 2020

المصدر: دبي-البيان

أعلن بنك دبي التجاري فوزه بجائزة «البطاقة الأكثر ابتكاراً» للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز سيملس الشرق الأوسط لعام 2020 الذي أقيم مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي.

ونال البنك هذا التكريم عن بطاقة CBD ONE، والتي تعد أول بطاقة ائتمان في الإمارات توفر للعميل المرونة من حيث اختيار تصميم البطاقة، والمزايا المرتبطة بها، والخطة الشهرية، ومجموعة من الميزات الأخرى التي تجعلها بالفعل أفضل بطاقة في الدولة.

وتسلم الجائزة الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك؛ وأميت مالهوترا، المدير العام – مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد؛ وهيرين راجوفانشي، رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات والخدمات المصرفية المباشرة؛ وخالد الحمادي، رئيس إدارة المبيعات والتوزيع.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يعد الابتكار عنصرًا رئيسيًا في استراتيجيتنا المرتكزة على العملاء ومحركًا رئيسياً للنجاح على المدى الطويل. نحن في بنك دبي التجاري يسعدنا الفوز بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي، حيث تعد دليلاً على تركيزنا المستمر على تطوير المنتجات والخدمات المالية المبتكرة لعملائنا، ومساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم المالية».

وقال أميت مالهوترا: «تم تصميم بطاقة CBD One داخليًا من قبل موظفي البنك حيث نشأت فكرتها من خلال تحدي الابتكار للموظفين، وتم تنفيذها وإطلاقها في زمن قياسي، ونالت البطاقة إقبالاً عالياً وإيجابياً من قبل عملائنا وتعد حافزًا لنا على تطوير المزيد من هذه الخدمات المبتكرة».

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