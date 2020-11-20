عمليات جني أرباح تطال الأسهم.. و785 مليوناً السيولة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة، بعد صعود المؤشرات لأعلى مستوياتها في 8 أشهر. وانخفض سوق دبي 0.34 %، ليغلق عند 2316.11 نقطة، وانخفض سوق أبوظبي 0.78 %، إلى 4913.71 نقطة. واستقطبت الأسهم سيولة 785.12 مليون درهم، موزعة بواقع 550.29 مليوناً في أبوظبي، و234.8 مليوناً في دبي، وجرى تداول 347.7 مليون سهم، منها 187 مليوناً في أبوظبي، و160.7 مليوناً في دبي، من خلال 6052 صفقة. وشهد السوقان تنفيذ صفقات كبيرة على «الوطنية للسياحة والفنادق» لعدد 40 مليون سهم، بقيمة 70.8 مليون درهم، والثانية على «الإمارات للمرطبات».

سوق دبي

ضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع البنوك 0.64%، مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.96 %، و«دبي الإسلامي» 0.47%، ونزل قطاع العقار 0.05 %، مع تراجع «داماك» 1.77%، و«الاتحاد العقارية» 0.38 %، و«إعمار» 0.33 %، وارتفع «ديار» 0.36 %، و«إعمار مولز» 1.71 %.ونزل قطاع الاستثمار 0.92 %، مدفوعاً بهبوط «سوق دبي» 1.17 %، و«شعاع» 0.93 %، و«دبي للاستثمار» 0.84 %، وتراجع قطاع النقل 0.17 %، مع تراجع «العربية للطيران» 0.86 %، فيما ارتفع «أرامكس» 0.25 %، و«الخليج للملاحة» 1 %.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 52 مليون درهم. وحقق «غلفا» أكبر وتيرة صعود، 14.66 %، فيما كان «السلام القابضة» 4.82 %. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب للشراء، بـ 20.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

تأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.38 %، مع نزول «أبوظبي الأول» 2.78 %، و«أبوظبي التجاري» 0.97 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.43 %، وتراجع قطاع الاتصالات 0.47 %، على وقع هبوط سهم «اتصالات» بذات النسبة، وانخفض قطاع الاستثمار 0.79 %، مع تراجع «الواحة» 2.78%، و«العالمية القابضة» 0.5 %.بينما ارتفع قطاع الطاقة 0.85 %، مع صعود «أدنوك للتوزيع» 1.47 %، و«دانة غاز» 0.76 %، وزاد قطاع العقار 0.71 %، مدفوعاً بمكاسب «الدار» 0.7 %، و«رأس الخيمة العقارية» 0.94 %. تزعم «الدار» النشاط، مستقطباً 98.7 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 85.2 مليون درهم. وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع، بنسبة 12.68 %، فيما كان «تكافل» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4.81 %.

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بدبي، بـ 71 مليون درهم، ونحو البيع بأبوظبي، بـ 29.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي، بـ 29.8 مليون درهم، ونحو البيع بدبي، بـ 71 مليون درهم.

«أملاك» تبيع 1.4 مليون سهم

أعلنت شركة «أملاك للتمويل»، عن بيع 1.4 مليون سهم من أسهمها، ما نسبته 0.00093% من رأس المال المكتتب. وقالت الشركة إن سعر الأسهم المبيعة بلغ 0.2532 درهم للسهم في كل صفقة، مشيرةً إلى أن عملية البيع تمت من خلال وسيطها «ENBD Securities». وأضافت أن عدد الأسهم المتبقية للبيع بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يبلغ 9.9 ملايين سهم. (دبي - البيان)

إفصاحات

★ يبحث مجلس إدارة «واحة الزاوية القابضة» في 23 نوفمبر الجاري استقالة عضو مجلس الإدارة موسى إبراهيم محمد الغزاوي.

★ تقرر تأجيل اجتماع مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» المزمع انعقاده في 24 نوفمبر الجاري ليكون في 15 ديسمبر المقبل وذلك لمناقشة مواضيع متعلقة بعمل الشركة.

★ أحال مجلس إدارة «دانة غاز» موضوع سياسة توزيع الأرباح ليتم مناقشتها أمام لجنة تسيير أعمال المجلس، كما وافق على خطة عمل الشركة للأعوام الخمسة القادمة والميزانية لعام 2021، كما ناقش المجلس خطط تمويل الشركة، ووافق على خطة التدقيق لعام 2021.

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