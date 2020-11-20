صفقة على «الإمارات للمرطبات» بـ 3.3 ملايين

المصدر: دبي - البيان

شهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «الإمارات للمرطبات» بقيمة 3.3 ملايين درهم. وتمت الصفقة على 1.321 مليون سهم بسعر 2.5 درهم للسهم، علماً بأن السعر المتداول للسهم 2.95 درهم.

يشار إلى أنه تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على شركة «الإمارات للمرطبات» في 28 أكتوبر الماضي بقيمة 3.78 ملايين درهم شملت 1.47 مليون سهم بسعر 2.57 درهم للسهم.وكان السوق أطلق خدمة «الصفقات الكبيرة المباشرة» في مايو 2016، لتسهيل إنجاز الصفقات من هذا النوع على أسهم الشركات المدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً). ووضع السوق شرطاً ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25%.

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