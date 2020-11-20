تعاون بين «جمارك دبي» و«ترانسجارد» لحماية البضائع الثمينة

المصدر: دبي - البيان

وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع شركة «ترانسجارد» لتقديم الخدمات الأمنية لنقل وحراسة وتخزين البضائع الثمينة للمسافرين والعملاء، وتشمل الخدمات المقدمة من الشركة، تخزين البضائع، واصطحابها للتفتيش، والنقل، والتخليص الجمركي، والتعامل بكافة أنواع البيانات الجمركية المعتمدة لدى الجهات الجمركية على أن تقدم تلك الخدمات عبر مباني مطارات دبي (مطار دبي الدولي - مطار آل مكتوم – قرية الشحن – المنطقة الحرة لمطار دبي) وكافة المنافذ الجمركية في دبي.

وقع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس لجمارك دبي الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي والدكتور عبدالله الهاشمي، رئيس أمن مجموعة الإمارات الرئيس التنفيذي لـ«ترانسجارد»، بحضور ربيع عطية، نائب الرئيس الأول لترانسجارد – أمن مجموعة الإمارات، وريما المرزوقي نائب رئيس - التحقيق ومنع الاحتيال والجرائم الإلكترونية. وسجلت قيمة التجارة الخارجية لدبي من الذهب والألماس عبر الشحن الجوي، 67.1 مليار درهم، بحجم 601.4 طن، وذلك خلال الفترة من بداية مارس وحتى نهاية يونيو 2020، والتي شهدت إجراءات احترازية عالمية مشددة، للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وهو ما يؤشر على أهمية دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الذهب والأحجار الثمينة.

وقال الدكتور عبد الله بوسناد: «تضع جمارك دبي متطلبات عملائها في مقدمة أولوياتها حيث تحرص الدائرة على توفير أفضل الممارسات العالمية للمسافرين والعملاء لتحقيق أقصى درجات الحماية والأمان لبضائعهم الثمينة، بما يشعرهم بالاطمئنان ويحقق سعادتهم، مشيراً إلى أنه تم اختيار شركة «ترانسجارد» لتوفير الخدمات الأمنية للبضائع الثمينة للعملاء والمسافرين نظراً لما تتمتع به الشركة من سلسلة متكاملة من الخدمات الأمنية الرائدة متعددة الأوجه للشركات والمؤسســـات في دولة الإمارات كما تعد أيضاً أكبر شركة للإدارة الأمنية للمباني والمنشـــــآت في دبي».

من جهته، قال الدكتور عبد الله الهاشمي: «سعداء بتوقيع المذكرة، وسنقوم بتزويد جمارك دبي بخدماتنا المميزة لتوفير الحماية للبضائع الثمينة وسوف تؤدي هذه الخطوة إلى تيسير العمليات التجارية وتحسين معايير الخدمات وتسريع إنجاز معاملات شحنات هذه البضائع، وعلى الرغم من الإجراءات القياسية التي نعتمدها، إلا أننا قمنا بوضع إجراءات خاصة لضمان المحافظة على أعلى المعايير الأمنية خلال مختلف مراحل التخليص الجمركي».

تؤدي «ترانسجارد»، دوراً فاعلاً في تعزيز مكانة دبي كمدينة للذهب من خلال تخصصها في تقنيات الأمن وتوفير المنشآت والخبرات التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية. وكشريك أساسي في مجال النقل والمناولة، وتتولى «ترانسجارد» مناولة وتخليص جميع المعادن والسلع الثمينة من الذهب والألماس والمجوهرات والنقد عن طريق جميع شركات الطيران العابرة من وإلى مطارات دبي. وتقدم «ترانسجارد» خدمات التصدير والاستيراد والتخليص والنقل لشحنات الذهب والمجوهرات داخلياً وخارجياً لقطاع وسوق الذهب والمجوهرات في الإمارات والمنطقة.

ومنذ تأسيسها عام 1997 شهدت الشركة نمواً ملموساً، في ضوء ما تقدمه من أرقى الضمانات وخدمات التأمين في السوق.

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