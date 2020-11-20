المزروعي: الإمارات عضو ملتزم في «أوبك»

المصدر: دبي - رويترز

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن الإمارات كانت دوماً عضواً ملتزماً في مجموعة «أوبك»، وأبدت ذلك عبر التزامها باتفاق «أوبك+» الراهن لخفض إمدادات النفط.

وقال المزروعي: كعضو يتمتع بالموثوقية ومنذ أمد طويل في «أوبك»، كانت الإمارات دوماً منفتحة وشفافة في قراراتها واستراتيجياتها لدعم «أوبك».

وكان المزروعي قد دعا باقي الدول إلى الالتزام الكلي بخفض الإنتاج، مشيراً إلى وجود العديد من المتغيرات خارج عملية العرض والطلب وتحقيق توازن السوق العالمي ومنها المفاوضات الاقتصادية بين أمريكا والصين والتي لها دور كبير في تحديد حجم الطلب على النفط العام المقبل، مؤكدا أن الوصول إلى التسوية المنشودة سيسفر عن اتضاح المشهد خلال العامين المقبلين 2020 - 2021.

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