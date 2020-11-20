«إعمار» تستعد لاحتفالات دبي بالعام الجديد

المصدر: دبي - البيان

تستعد «إعمار العقارية» لاحتفالات دبي برأس السنة للعام الجاري بعروضٍ واحتفالات مبهرة تتضمّن الألعاب النارية والضوئية التي تتوجه نحوها أنظار العالم أجمع، من برج خليفة، أطول برج في العالم.

وضمن جهودها الهادفة إلى تأمين سلامة جميع زوّار الفعالية وضيوفها، وامتثالاً للتوجيهات الحكومية في هذا الشأن، أكدّت «إعمار» تطبيق التدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك تركيب كاميرات الكشف الحراري في جميع مرافقها.

وقال محمد العبّار، مؤسس «إعمار العقارية»: نؤمن في «إعمار» بأن تقديم عرضٍ يليق بمكانة دبي العالمية، هو مسؤوليةٌ كبيرة تقع على عاتقنا، كما أننا عقدنا العزم على تقديم حدثٍ أكبر وأكثر تميّزاً هذا العام. وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحدياتٍ جمّة، فإننا ما زلنا متّحدين، وسنستقبل العام الجديد ونحن أكثر قوةً من ذي قبل.

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