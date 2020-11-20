المصارف الوطنية تتفوق عالمياً في مؤشرات السلامة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أكد المصرف المركزي إيجابية مؤشرات السلامة المالية الكلية للجهاز المصرفي في الدولة، حيث لا تزال تحافظ على رسملة جيدة تفوق في مستوياتها المتطلبات والمعايير التنظيمية المحلية والعالمية، فيما ارتفعت أصول البنوك في الدولة متخطية حاجز 3.25 تريليونات درهم مع نمو الائتمان.

وأوضح المركزي أن الأصول السائلة، والتي تشكل صمام أمان وحائط صد قوياً، ضد أي تقلبات أو أزمات، ارتفعت إلى 448.35 مليار درهم بزيادة سنوية 4.13%. وارتفاع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1.9% في نهاية الربع الثالث لتصل إلى 389.8 مليار درهم. وخلال الفترة نفسها وقفت نسبة إجمالي كفاية رأس المال عند مستوى 18% مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال 13%، متضمنة مصد حماية رأس المال بنسبة 2.5% ومقارنة بالحد الأدنى لنسبة الشق الأول من رأس المال وقدرها 8.5%، وذلك وفق المنصوص عليه في لوائح المصرف المركزي وفقاً لمبادئ «بازل 3».

وزاد إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلي 3.252 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.9%، و7.6% على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 0.2% في إجمالي الائتمان الذي يعادل 55.5% من إجمالي الأصول البنكية.

وارتفعت الودائع البنكية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.4% مدفوعة بارتفاع بنسبة 0.4% في ودائع المقيمين وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 0.7%، ويعزي ارتفاع ودائع المقيمين إلى ارتفاع الودائع الحكومية بنسبة 18.9%.

وزاد إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 1.7% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع السابق لتصل إلى 356.6 مليار درهم، ويعزي هذا بشكل أساس إلى زيادة في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.2%، وارتفاع الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 58.7%.

وبقي عدد البنوك الوطنية كما هو مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري عند 21 بنكاً، في حين انخفض عدد فروعها إلى 559 فرعاً مع نهاية سبتمبر الماضي.

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