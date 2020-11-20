التفاؤل يمنح الأسهم 12.8 ملياراً في أسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية 12.8 مليار درهم في تداولات الأسبوع المنصرم مدفوعة بجملة من المحفزات في مقدمتها نهاية ماراثون افصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية بأكبر من المتوقع، والأنباء عن التوصل للقاح جديد ضد «كوفيد 19»، ما عزز عمليات الشراء لا سيما من قبل الأجانب والمؤسسات.

وصعد سوق دبي 2.35% إلى 2316.11 نقطة مع ارتفاع البنوك والعقار والاستثمار والنقل والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.19% عند 4913.71 نقطة بدعم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والصناعة. واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية 4.4 مليارات درهم منها 1.3 مليار في دبي و3.12 مليارات في أبوظبي، وجرى تداول 1.7 مليار سهم موزعة بواقع 895.2 مليوناً في دبي و868.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 33.5 ألف صفقة. واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«الدار» على 23% من السيولة.

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