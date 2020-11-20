«أجيليتي» تنضم إلى مؤشر الممارسات البيئية والحوكمة

المصدر: أبوظبي- البيان

تم إدراج شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية، إلى سلسلة مؤشر FTSE4Good، وهو مرجع يستخدمه المستثمرون في جميع أنحاء العالم، لتحديد الشركات الملتزمة بصرامة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تأتي إضافة أجيليتي إلى المؤشر، في الوقت الذي تكثف فيه جهودها لتخضير سلاسل الإمداد، وتعزيز حماية العمال، وتحسين سجل الأمن والسلامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الكوارث.

وقال طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: «تعد إضافة أجيليتي إلى المؤشر، بمثابة إثبات مستقل وهام للالتزام الذي أخذته على عاتقها لخدمة مصالح المجتمعات والعملاء والموظفين والمستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة، والفئات المستضعفة من السكان. كما يوضح المؤشر، أن المستثمرين الأخلاقيين الذين يبحثون عن شركات مسؤولة ومستدامة، لديهم فرص حقيقية في الأسواق الناشئة عالية النمو».

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