تمديد الاكتتاب في «المال ريت» حتى 8 ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة المال كابيتال، أن فترة الاكتتاب في «المال كابيتال ريت»، الذي تم طرح وحداته للاكتتاب مؤخراً، والتي بدأت يوم الأحد 8 نوفمبر الماضي، تم تمديدها حتى 8 ديسمبر المقبل، وفقاً لقرار الشركة بتمديد الاكتتاب، وبما يتوافق مع ما ورد بمستند طرح الصندوق.

وكانت الشركة أعلنت الشهر الفائت، عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، لطرح وإدراج صندوق الاستثمار العقاري المغلق، بحجم مستهدف يبلغ 500 مليون درهم. ويعتزم الصندوق إدراج وحداته في سوق دبي المالي، اعتباراً من شهر يناير 2021.

وسيكون بإمكان المستثمرين الاكتتاب عبر بنك أبوظبي الأول، أو من خلال منصة الطرح العام الأولي الإلكترونية، التابعة لسوق دبي المالي، بسعر اكتتاب يبلغ 1,00 درهم لكل وحدة، إضافة إلى رسم اكتتاب يبلغ 0,02 درهم لكل وحدة.

وقال ناصر النابلسي نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «لقي الطرح العام الأولي للصندوق، إقبالاً واسع النطاق من المكتتبين، وقد تواصل معنا العديد من المستثمرين الجدد، بأمل تمديد فترة الاكتتاب، لتقييم الفرص التي يتيحها الصندوق، واستكمال الخطوات اللازمة للاكتتاب فيه».

وسيتم تخصيص الأرباح الناتجة للاستثمار في محفظة متنوعة من القطاعات ذات الأداء المرتفع في الإمارات، بنسبة عائد ربحي سنوي مستهدفة تبلغ 7 %.

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