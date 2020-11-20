200 بنك تشارك في ندوة «النقد العربي»

المصدر: أبوظبي-البيان

نظم صندوق النقد العربي أمس ورشة العمل الخامسة عشرة ضمن سلسلة ورش التواصل مع البنوك، بمشاركة كبار المسؤولين من 200 بنك من البنوك العاملة في المنطقة العربية وخارجها، التي أبدت اهتماماً للانضمام إلى منصة «بُنى» للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وذلك في إطار مواصلة الصندوق عقد اللقاءات وورش العمل الموجهة للبنوك العاملة في الدول العربية، في إطار إطلاق منصة «بُنى»، حيث يكثف الصندوق جهوده في متابعة إجراءات ضم العملات وربط البنوك المركزية والتجارية بالمنصة، وإطلاع كافة الجهات على أحدث التطورات المتعلقة بنشاط منصة «بُنى».

تحدث خلال ورشة العمل عدد من إدارة منصة «بُنى» للمدفوعات، حول آخر المستجدات المتعلقة بنشاط المنصة والتوسع المستمر في تعزيز شبكتها. وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على استمرار منصة «بُنى» للمدفوعات العربية في بذل كافة الجهود لتحقيق الأغراض والأهداف الاستراتيجية التي أنشئت من أجلها. وأشار إلى نجاح منصة «بُنى» مؤخراً في إطلاق عمليات التسوية بالجنيه المصري.

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