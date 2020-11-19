«دبي لصناعات الطيران» تبيع صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة أن دبي لصناعات الطيران، إحدى أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، باعت صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات وربع السنة، عند 3.875%. وكانت الشركة حددت سعراً استرشادياً أولياً للصكوك في وقت سابق بنحو 4.375%، حسبما أظهرته وثيقة منفصلة صادرة أيضاً عن أحد البنوك المرتبة للعملية.

ويتجه مقترضو منطقة الخليج إلى أسواق الدين العالمية لسد الفجوات المالية وسط أضرار من ضعف أسعار النفط وجائحة كوفيد-19، لتتخطى إصدارات 2020 المستوى القياسي المرتفع المسجل العام الماضي تتجاوز من جديد المئة مليار دولار.

وباع بنك الكويت الدولي هو الآخر صكوكا اليوم بقيمة 300 مليون دولار لأجل 10 سنوات غير قابلة للاستدعاء لخمس سنوات. وأغلقت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية صفقة بيع سندات على خمس شرائح بثمانية مليارات دولار يوم الثلاثاء لتمويل جزء من توزيعات أرباح سنوية 75 مليار دولار يؤول معظمها إلى الحكومة السعودية.

وعينت دبي لصناعات الطيران، المملوكة لصندوق الثروة السيادي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك دبي التجاري وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك الخليج الدولي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وميزوهو وناتكسيس وترويست للأوراق المالية لترتيب الإصدار.

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