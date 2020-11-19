انطلاق مهرجان «فينتك أبوظبي» 24 نوفمبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ينطلق مهرجان فينتك أبوظبي، الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفترة ما بين 24 إلى 26 نوفمبر.

ويسر المصرف المركزي وسوق أبوظبي العالمي الترحيب بغرفة أبوظبي وهيئة أبوظبي الرقمية وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً ومصدر كشركاء حكوميين للنسخة الرابعة للمهرجان والتي تقام افتراضياً للمرة الأولى.

يستضيف المهرجان مجموعة واسعة من المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات لمناقشة تحول المشهد التنظيمي لقطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات والمنطقة كافة، حيث تشمل قائمة المتحدثين معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ومعالي الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وامير يارون، محافظ بنك إسرائيل، وإدي يوو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونج كونج، ورافي مينون، مدير عام السلطة المالية في سنغافورة، وهيستر بيرس، مفوضة في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهيلث ترابيرت، رئيس مجلس إدارة لجنة تداول العقود الآجلة في الولايات المتحدة، ودانيلا ستوفيل، وزير الدولة للشؤون المالية الدولية، حكومة سويسرا، والسيناتور جين هيوم، مساعد وزير التقاعد والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، الحكومة الأسترالية، وعنات جوتا، رئيسة هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية.

كما تضم قائمة المشاركين لهذا العام نخبة من قادة القطاع المالي والرؤساء التنفيذين، ومنهم: فانيسا كوليلا، الرئيس التنفيذي للابتكار في مجموعة سيتي، وآن كارينس، نائب الرئيس التنفيذي لدى ماستركارد، وإدوارد نايت، نائب رئيس مجلس إدارة ناسداك، وناديا حجازي، الرئيس العالمي لإتش إس بي سي، ومايكل جوريز، الرئيس التنفيذي للمعلومات لدى بنك ستاندرد تشارترد، وعمر فاروق، الرئيس التنفيذي لدى أونيكس التابعة لـجي بي مورغن، وسعيد عميدي، مؤسس والرئيس التنفيذي لـبلغ أند بلاي، ودوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم، وكون ثايم، الشريك المؤسس لشركة أي كوين.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «يتقدم سوق أبوظبي العالمي بالشكر الجزيل لكافة المشاركين في الحدث من شركاء ومتحدثين، لإسهامهم في نجاح هذه الدورة من المهرجان والتي أعلم أنها ستكون الأضخم منذ انطلاق الحدث. إننا نسعى إلى توفير منصة دائمة للحوار من خلال فينتك أبوظبي لجمع الجهات التنظيمية والشركاء الاستراتيجين من القطاع والمؤسسات المالية لمناقشة التطورات المستمر على قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز أجندة التحول الرقمي. وإننا نتطلع إلى استضافة الدورة الرابعة من المهرجان بالشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لريادة قطاع التكنولوجيا المالية سوياً في المنطقة وتعزيز النمو والتوسع.»

وقال الدكتور صبري العزعزي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في المصرف المركزي: «يسعدنا في المصرف المركزي أن نشارك في استضافة النسخة الرابعة لمهرجان»فينتك أبوظبي«والذي يعدّ مبادرة رائدة تجمع أبرز صنّاع السياسات والمتخصّصين في القطاع المالي في العالم بهدف التواصل والابتكار بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي. ومع مواصلتنا في دفع الابتكار والتقدّم عبر النظام المالي والمصرفي في دولة الإمارات، يلتزم المصرف المركزي بدعم المنصات الرائدة، مثل»فينتك أبوظبي«، التي تحفّز على الحوار المستمر وتبادل المعرفة في مجال الابتكار المالي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وإننا على ثقة من أن حدث هذا العام سيساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كعاصمة الابتكار والمركز المثالي للتكنولوجيا المالية»

كما سيستضيف المهرجان مجموعة واسعة من المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين المبتكرين والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية الرائدة.

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان فينتك أبوظبي سيستضيف منتدى فينتك الحكومي مرة أخرى هذا العام، حيث سيجمع المنتدى صناع السياسات ومراكز البحوث والجهات التنظيمية من المنطقة والعالم لتعزيز التعاون الدولي ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي.

كما سيضم المهرجان حلقة شبابية، تشكل منصة لجمع الجيل القادم من الشباب في حوار مع المسؤولين الحكوميين ورواد القطاع لرسم مستقبل بيئة الأعمال للتكنولوجيا والابتكار. حيث سيحظى المشاركين بفرصة الاستماع إلى متحدثين ملهمين منهم معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب ومتحدثين من وكالة الإمارات للفضاء وهب71 وسوق أبوظبي العالمي.

كما سيتم خلال المهرجان اختتام رحلة البحث التي جالت أكثر من 28 بلداً حول العالم للتعرف على أبرز الشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، حيث ستستعرض الشركات المختارة ابتكاراتها خلال المهرجان تحت مظلة برنامج فينتك 100، لتتسنى لهم الفرصة للتواصل مع المستثمرين.

يذكر أن أجندة المهرجان تضم أيضاً تحدي الابتكار، وجوائز فينتك، وكما ستستضيف بلغ أند بلاي أول معرض فينتك رقمي بالتزامن مع المهرجان هذا العام، للاحتفال بالشركات الناشئة المحلية والعالمية التي شاركت في برنامج المسرعات للعام 2020.

تضم قائمة الشركاء ضمن مهرجان فينتك أبوظبي لهذا العام: شريك بلاتيني: هب 71، وشريك ذهبي: ماستركارد، وشريك برنامج المسرعات: بلغ أند بلاي، وشريك رقمي: اتصالات ديجيتال، وشركاء فضيين: بنك هبوعليم ومامبو وون كونكت للتكنولوجيا المالية ورادار للمدفوعات، وشركاء برونزيين: تشاينا موبايل تنترناشينال ودابي ودي ال اي بيبر وجرانت ثورتن ولولو فيايننشال هولدينج وثروة وتاتا للخدمات الاستشارية، وشريك أكاديمي: أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وشريك تجاري: إنفست نورثرن إيرلند.

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