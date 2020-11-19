"هايك" منصة توزيع رقمية مبتكرة تجمع المصنعين وتجار التجزئة معاً

المصدر: البيان الإلكتروني

هايك، منصة التوزيع الرقمية المبتكرة تنطلق في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وستساعد هذه المنصة المصنعين على الالتقاء ببائعي التجزئة من خلال قناة ملائمة تضم شبكة شاملة وقوية ومدعومة بأحدث التقنيات وبنية توريد سلسلة وقوية وانتشار في السوق وذلك ببعض النقرات فقط.

وقد نجحت هايك هذا العام في ضم أكثر من 5000 متجر وأكثر من 8000 موظف داخل المتاجر من شبكتها المستهدفة التي تضم غالبية السوق وتساعدهم على تحقيق أعلى نسبة وصول للسوق. وتأسست هايك عام 2020، وهي عبارة عن منصة رقمية للشركات قائمة على أبحاث سوق توزيع الهواتف الذكية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبلاد الشام.

وتساعد هايك شركاءها على الالتقاء بتجار التجزئة من خلال عملية سهلة وبسيطة باستخدام تطبيق بإدارة نظام خلفي قوي. إن ما يميز ما تتيحه منصة هايك عن غيرها من إعدادات التوزيع التقليدية هو إمكانية الاطلاع الآني على البيانات الخاصة بالمصفوفات المختلفة ذات الصلة التي يتطلبها الموردون وتجار التجزئة على حد سواء فهي بمثابة لوحة تواصل فورية وفعالة تهدف إلى تحسين كفاءة الطرفين وبنية تحتية متطورة لسلاسل التوريد جعلت تواصل أطراف تبادل الأعمال التجارية بصورة فعالة وسريعة أمراً ممكناً.

قد شهدت الشركات التجارية تحولات كبيرة هذا العام من جراء الجائحة التي سادت العالم مما تسبب في العديد من التغيرات المفاجأة في بيئة الأعمال، حيث لوحظ زيادة الطلب على توافر المواد بشكل مباشر عبر الإنترنت وكفاءة في سلاسل التوريد واستجابة السوق. وفي هذا الصدد، تعد هايك مبادرة عبقرية لسد هذه الثغرات وتنحية العوائق التي قد تشهدها رحلة المنتجات بداية من شركات التصنيع وصولاً إلى تجار التجزئة.

وقد وقعت هايك مؤخراً اتفاقيات تشغيل مع عدد من الشركات الشهيرة من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر شركة الاتصالات السعودية وزين للاتصالات وأوبو وريلمي لرعاية البينة التحتية لسلسلة التوريد الخاصة بالمنصة وتعزيز كفاءتها التشغيلية، حيث يعمل هؤلاء الموردون المعروفين على تزويد هايك بالبضائع لتقوم هايك بدورها بتوزيع الهواتف الذكية لتجار التجزئة المنتشرين في مختلف أنحاء الإمارات والسعودية، حيث يمكن لتجار التجزئة الآن طلب شراء البضائع بسهولة من خلال تطبيق هايك من خلال خاصية تقديم الطلبات.

ويمكن للمستخدم التحكم في الواجهة الإلكترونية التي تتنقل عبر المعلومات المختلفة المتعلقة بالطلبات وتوافر البضائع والأسعار والمدة والفواتير الآجلة وغيرها من المزايا التي يمكن الاستفادة منها بصورة فورية. بالبدء بصناعة الاتصالات، تهدف هايك إلى إتاحة تجربة توزيع رقمية قوية ومبتكرة وفعالة لمستخدميها وتقديم خدماتها إلى قطاعات أخرى مثل الإلكترونيات والملحقات والبقالة.

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