(قصر الإمارات) يطلق عروضاً خاصة للمقيمين في الدولة

المصدر: أبوظبي– البيان

أطلق فندق «قصر الإمارات» أبوظبي عروضه الحصرية لكافة المقيمين في دولة الإمارات عند حجز إقامتهم في القصر الأكثر فخامة في المنطقة.

وقالت إدارة قصر الإمارات «سيحظى الضيوف الذين يختارون عرض المقيمين، بتجربة الإقامة في عالم من الفخامة في عاصمة دولة الإمارات، والتمتّع بخصم يصل إلى 20% على أفضل الأسعار المُتاحة، مع وجبة إفطار فاخرة في مطعم»لو فاندوم براسيري«لشخصين أو داخل غرفهم.

وأوضحت انه من خلال هذا العرض الحصري المُغري يمكن للآباء والأمهات الاسترخاء على الشاطئ الرملي الأبيض الممتد على طول 1.3 كيلومتر، والاستمتاع بالأنشطة الخارجية التي لا حصر لها في الهواء الطلق، في ذات الوقت الذي يتمتع خلاله أطفالهم بتجارب ترفيهية مسلية لساعات طوال في نادي أطفال»قصر الإمارات«.

ولضمان تجربة آمنة ومُريحة للضيوف في جميع الأوقات، يحرص(قصر الإمارات) على تنفيذ تدابير صارمة للصحة والسلامة في كافة أرجاء الفندق.

تبدأ أسعار عرض المقيمين في الإمارات العربية المتحدة من 1040 درهماً في الليلة.

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