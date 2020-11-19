ديوكس النخلة يوفر 287 وحدة سكنية للإقامة الطويلة

المصدر: دبي – البيان

كشف «فندق ديوكس النخلة»، وجهة الـ 5 نجوم الواقعة في قلب نخلة جميرا التابع لمجموعة رويال هايدواي، عن إطلاقه عرض الإقامة الطويلة ليحظى الضيف بمنزل فاخر بعيدًا عن المنزل وخيارات تأجير مرنة لدخول عالم من الفخامة البريطانية والتجارب الرائعة في قلب جزيرة النخلة جميرا.

يستأثر الفندق الشاطئي بموقع خلاب على ساحل الخليج، وهو من افضل فنادق دبي ذات الخمس نجوم، التي توفر الإقامة الطويلة منذ العام 2017 من خلال 287 وحدة سكنية مفروشة بالكامل تجمع بين أرقى الخدمات وأفضل تجارب الفخامة البريطانية.

تضم مساكن الإقامة الطويلة خيارات متنوعة، حيث يمكن للضيوف الاختيار بين شقق الاستوديو والشقق بحجم غرفة نوم واحدة. تم تصميم جميع الشقق على الطراز البريطاني الفاخر، ويوجد في كل شقة مطبخ صغير المجهز بالكامل، ومستلزمات الحمام الأنيقة، إلى جانب خدمة الاتصال السريع بالإنترنت المجانية. كما تتوفر في كل شقة آلة إسبرسو مع كبسولات قهوة محمصة محليًا، وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية.

يمكن للمقيمين والسياح الانغماس في باقة متنوعة من تجارب تناول الطعام الفاخرة بين ربوع المطاعم التي تقدّم مجموعة واسعة من المأكولات والمشروبات مع خصومات خاصة. يضم الفندق 3 مطاعم «جريت بريتيش» و«خيبر» و«ويست فورتينث»، إلى جانب «ديوكس بار» الشهير عالميًا بتحضير كوكتيل جيمس بوند والمستوحى من اسمه في «ديوكس لندن»، ولاونج أنيق لتناول شاي ما بعد الظهيرة.

يتميز الفندق بشاطئ خاص ساحر وإطلالات خلابة على دبي مارينا، ومسبح خارجي لا متناهٍ، ومسبح داخلي، ونهر هادئ، ونادٍ صحي، ونادٍ للأطفال «ديوكسي» لإبقاء الصغار مستمتعين. يتمتع الفندق بموقع فريد لقربه المباشر من نخيل مول وعلى بعد دقائق من أكبر نافورة في العالم في ذا بوينت، مع سهولة الوصول إلى العديد من مواقع الجذب السياحية في دبي، مما يعطي الضيوف الشعور بالإجازة الدائمة.

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