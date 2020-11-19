عزيزي للتطوير ترسي عقد إضاءة على «دي بي إيه» بمشروع ريفيرا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، شركة التطوير الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترسية عقد إضاءة على «دي بي إيه» DPA، شركة الاستشارات العالمية الرائدة في مجال الإضاءة.

وتهدف عزيزي من خلال هذا التعاون، إلى إنارة التصاميم الفريدة لواجهات المبنى، وإضاءة التشطيبات الحجرية والعناصر المميزة لكل مبنى. وبالتعاون مع «دي بي إيه»، يستخدم فريق الشركة الآن، أحدث الأدوات والتقنيات لتنفيذ أعمال الإنارة على المكونات الرئيسة، والحواف الداخلية لمختلف عناصر التصميم الخارجي، إضافة إلى الإضاءة السفلية لأعمدة وأروقة محلات التجزئة. وتضمن هذه التشطيبات الراقية، تناغم العناصر الجمالية في كافة أرجاء المجتمع، وبما يتطابق أيضاً مع المخطط الرئيس لمشروع «ميدان».

وقال أفضل حسين، الرئيس التنفيذي للعمليات في عزيزي للتطوير العقاري: «إن كل قرار نتخذه في عملياتنا، يهدف أساساً إلى الارتقاء بمجمّعاتنا، كما يعود بالنفع على جميع مستثمرينا. ومن شأن علاقة التعاون مع «دي بي إيه»، أن تضفي لمسة خاصة وواضحة على عناصر الإضاءة في مشروعنا الرائد ريفيرا، ما يعزز جمالية المشروع بالكامل، ويسهم في تحسين العائد على الاستثمار».

يشار إلى أن ريفيرا يعتبر المشروع المجتمعي الرائد للشركة على الواجهة المائية، ويقع في قلب مدينة محمد بن راشد بدبي، ويضم عند اكتماله أكثر من 16,000 وحدة موزعة على 71 مبنى متوسط الارتفاع، ويطل على بوليفارد واسع لمحلات التجزئة، إضافة إلى ممشى على القناة، وتوجد فيه المطاعم والبوتيكات، إضافة إلى «لو جاردين»، التي توفر مساحة اجتماعية خضراء واسعة.

ونظراً لموقعه الاستراتيجي قرب «ميدان ون مول»، الذي يجري تطويره حالياً، ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة الكبرى، يعد ريفيرا أحد أكثر مشاريع عزيزي جاذبية، حيث صُمم لإدخال نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث توظيف الفن المعماري، وإنما الاحتفاء ببهجة الحياة، في هذا المعلم الجديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز