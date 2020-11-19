دايموند ديفيلوبرز تحصد جائزة «مطور العام» ضمن جوائز للأبنية الخضراء 2020

المصدر: دبي- البيان

حصلت شركة دايموند ديفيلوبرز المطور العقاري لمشروع «المدينة المستدامة» في دبي على جائزة «مطور العام» خلال حفل جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء٢٠٢٠، تقديراً لدورها في تعزيز وتفعيل الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء.

وجاء اختيار شركة دايموند ديفيلوبرز تثميناً لدورها في بناء المدن المستدامة وتحقيقها نتائج متميزة قابلة للقياس، انطلاقاً من أعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. يُذكر أن دايموند ديفيلوبرز كانت قد أطلقت المدينة المستدامة في دبي في ٢٠١٥ لتصبح أول مجتمع مستدام بالكامل قيد التشغيل في المنطقة، كما أعلنت العام الماضي عن مشروعها الثاني في الشارقة «مدينة الشارقة المستدامة».

تعمل مشاريع دايموند ديفيلوبرز على تقليل انبعاثاتها الكربونية من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية، مثل إنتاج الطاقة النظيفة، إعادة تدوير المياه والنفايات، إنتاج الغذاء، واعتماد وسائل النقل المستدامة.

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