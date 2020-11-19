إطلاق تحديث «تالي بريم» لرواد الأعمال والشركات الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «تالي سوليوشنز»، وهي شركة عالمية رائدة في مجال برامج إدارة الأعمال والإمتثال الضريبي، عن إطلاق «تالي بريم»- الجيل الجديد من برامج إدارة الأعمال. وسيقوم «تالي بريم» بتزويد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ببرنامج مرن للغاية لتعزيز إنتاجية الأعمال وأتمتة العمليات. ومنذ إنشائها منذ أكثر من 30 عامًا، كان تركيز شركة «تالي» على جعل حياة أصحاب الأعمال بسيطة، والآن تهدف إلى تبسيط إدارة الأعمال بشكل أكبر من خلال «تالي بريم»، الذي يسهل على المستخدمين إدارة وتطوير أعمالهم بشكل مريح دون الحاجة إلى معرفة الفروق الدقيقة في المحاسبة أو التكنولوجيا. وسيُثري التصميم الدقيق والذي يحافظ على تجربة المستخدم في جوهره، السرعة الفائقة والبساطة والمرونة للمنتج.

وخلال الإطلاق، قال «فيغاس بانشال»، رئيس قسم الأعمال في «تالي سوليوشنز» الشرق الأوسط: «لطالما كانت»تالي«في طليعة المؤسسات في تقديم حلول مبسطة ومتقدمة لتبسيط حياة أصحاب الأعمال والمهنيين والمحاسبين حول العالم. ومع إطلاق»تالي بريم«، نهدف إلى تعزيز عزمنا على مساعدة عملائنا الحاليين في رحلتهم نحو النمو والوصول إلى الملايين الآخرين. ولم يكن هذا الوباء سهلاً على مجتمع الأعمال في العالم والمنطقة، لكنهم أظهروا قدرًا هائلاً من المثابرة والصمود. ونحن متفائلون بأن الأمور ستسير بشكل أفضل في المستقبل ومستعدون لدعم هذه الشركات بتقنيات ومنتجات أحدث».

ويأتي إصدار «تالي بريم» 1.0 مع العديد من الميزات والخبرات الجديدة التي ستفيد رواد الأعمال إلى جانب المحاسبين في عملهم اليومي. وسمحت قدرة «GoTo» الجديدة إلى انتقال محرك تقارير «تالي» الشهير إلى المستوى التالي، فقد أدى إدخال البيانات المبسط إلى زيادة السرعة والمرونة في إتمام العديد من حالات استخدام الأعمال. كما أعرب الكثير من العملاء الأوائل عن تقديرهم لقدرة المنتج على تعدد المهام. وتم تصميم المنتج بحيث يكون قابلاً للترقية في عمليات طرح الميزات المستقبلية وتدعمه هذه الواجهة دون كسر إطار المنتج. وسيتيح ذلك للعملاء إمكانية تغيير الإصدارات المستقبلية واعتمادها بسهولة دون الحاجة إلى صقل مهاراتهم أو تعلم تقنيات جديدة. وتستضيف «تالي» العديد من الندوات عبر الإنترنت لضمان انتقال العملاء الحاليين بسلاسة إلى «تالي بريم». كما قامت الشركة أيضًا بجدولة العديد من دورات الإنتقال الافتراضية جنبًا إلى جنب مع شركائها في المنطقة لتقديم الدعم.

وتستثمر «تالي» أيضًا بكثافة لتقديم حلول وصول آمنة وخاصة بطبيعتها للعملاء في أي مكان وزمان. وهناك تركيز محدد على القطاعات الجديدة مثل البيع بالتجزئة وبناء منتج أكثر تكاملاً لمساعدة الشركات على الاستفادة من قوة الاتصال. وبالإضافة إلى تقديم حلول تقنية أكثر ثراءً، تتخذ الشركة أيضًا عدة خطوات نحو خلق الوعي حول أهمية الرقمنة للإمتثال ونمو الأعمال بين مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط.

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