مذكرة تفاهم بين الاتحاد للطيران وطيران العال الإسرائيلية لتعزيز التعاون المشترك

المصدر: وام

وقعت الاتحاد للطيران مذكرة تفاهم مع طيران العال الإسرائيلية بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك.

وتغطي مذكرة التفاهم واسعة النطاق خطط توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبوظبي وتل أبيب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى عبر شبكتي الوجهات العالمية التابعة للشركتين.

كما تضم مذكرة التفاهم خططاً للتعاون التجاري على صعيد خدمات الشحن والهندسة، وبرامج الولاء وإدارة الوجهات والاستفادة المثلى من مرافق تدريب الطيارين وطواقم الضيافة الجوية.

وقع مذكرة التفاهم توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران وجونين أوسيسكن، الرئيس التنفيذي لشركة طيران العال.

وقال توني دوغلاس: " في أعقاب الرحلة التاريخية لشركة العال إلى أبوظبي، والتي تُعدّ أول رحلة بين الإمارات وإسرائيل تأتي مذكرة التفاهم لتُشكّل قاعدة انطلاق لعلاقة قوية وتعاون مثمر ومستمر بين أبوظبي وتل أبيب".

وأضاف: " نتطلع لبحث مختلف الفرص التي يمكن للناقلتين الجويتين من خلالها العمل معاً لتحسين العمليات التجارية وتعزيز تجارب الضيوف".

بدوره قال جونين أوسيسكن: " تأتي مذكرة التفاهم، كخطوة أولى في مسيرة التعاون المشترك بين الناقلتين الجويتين، وكلنا ثقة أنه من خلال العمل معاً ستتمكّن الناقلتان من توفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا المشتركين. وبالنظر إلى الأهداف المشتركة لكلا الناقلتين، فإننا نرى أنها تعكس النجاح المستقبلي المرتقب لهذا التعاون.

إضافة إلى الرحلات المشتركة بالرمز، تبحث فرق العمل في كل من برنامج "ضيف الاتحاد" وبرنامج "العال ماتميد" للمسافر الدائم، فرص كسب واستبدال متبادل للأميال، إلى جانب غيرها من المزايا.

وستقوم الفرق المتخصصة بإدارة الوجهات في الشركتين بالتعاون فيما بينها لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى كل من أبوظبي وتل أبيب.

وفيما يخص الخدمات الهندسية والشحن الجوي التي توفرها الناقلتان، فقد بدأت فرق العمل المعنية بإجراء محادثات لإيجاد فرص تعاون أكبر والبحث في كيفية تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، وتعزيز حجم البضائع الواردة والصادرة من أبوظبي وتل أبيب، فضلاً عن مختلف الوجهات الأخرى على امتداد شبكتي الناقلتين الجويتين بالعموم.

الجدير بالذكر أن الاتحاد للطيران، كانت قد أعلنت عن عزمها بدء رحلات يومية بين أبوظبي وتل أبيب اعتباراً من 28 مارس 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز