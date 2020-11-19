«نخيل» تطلق شركة لخدمة مجتمع 300 ألف مقيم في دبي

المصدر: دبي – البيان

أطلقت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، «نخيل لإدارة المجتمعات»، الشركة المتكاملة لإدارة المجتمعات، والتي تركز على العملاء، وتكرس جهودها لضمان تمتع المقيمين والمستثمرين بأفضل الخدمات والمرافق ذات المستوى العالمي فضلاً عن المعيشة الشاملة.

وتهدف «نخيل لإدارة المجتمعات» التي تم إطلاقها بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة «نخيل» وضيوف بارزين من دائرة الأراضي والأملاك بدبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى تحويل الحياة المجتمعية لـ 300 ألف مقيم في مختلف أنحاء دبي فضلاً عن جعل «مجتمعات نخيل» أكثر الأماكن المرغوبة للاستثمار والعيش والعمل والزيارة. حيث تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة خلال الحدث.

وستقوم «نخيل لإدارة المجتمعات» التي أطلقت منصاتها الجديدة عبر قنوات التواصل الاجتماعي nakheelcommunities@ وهاشتاغ #حيث_ تحلو_الحياة وموقع إلكتروني جديد www.nakheelcommunities.com، بإدارة اجتماعات لجنة الملاك، وخدمات إدارة المرافق، بالإضافة إلى التعزيز المستمر لجميع مناحي الحياة المجتمعية.

وتغطي محفظة مشاريع شركة «نخيل» الرئيسية مساحة 15 ألف هكتار وتشمل الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، وفلل ند الشبا، وقرية ورسان، والمدينة العالمية (إنترناشيونال سيتي).

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