كيكلاب ومجموعة إن واي كوين توقعان اتفاقية لجذب المستثمرين الإسرائيليين إلى الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت كلٌ من كيكلاب للتراخيص ومساحات العمل، ومجموعة إن واي كوين، عن اتفاقية شراكة بهدف تعزيز الفهم الثقافي والاستثمار الأجنبي وتطوير الأعمال بين مجتمعي رجال الأعمال في دولة الإمارات وإسرائيل.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل تطوير العلاقات بين البلدين، إيذاناً بمرحلة جديدة من التبادل الدبلوماسي والثقافي والتجاري والمعرفي بينهما. وينبثق عن هذه الاتفاقية افتتاح مركز للجالية اليهودية في دبي، ليقوم هذا المركز بتقديم المساعدة في مجالات الأعمال والسياحة والسفر، وتقديم المشورة الاستراتيجية للمستثمرين الإسرائيليين الراغبين بتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات، وذلك عبر كيكلاب.

ويقدم المركز الجديد خدمات متوافقة مع التعاليم الدينية للسياح الإسرائيليين خلال تواجدهم في دبي. ويشمل ذلك وجبات الكوشر بحسب العقيدة اليهودية.

وبحسب الاتفاقية، تدعم مجموعة إن واي كوين مسعى كيكلاب للوصول إلى شريحة أوسع في السوق الإسرائيلية، وذلك من خلال الترويج لها في أوساط رواد الأعمال والشركات، وتوضيح ميزات العمل في دبي من خلال كيكلاب، المملوكة من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة -إحدى مؤسسات حكومة دبي.

وتقدم كيكلاب خدمات الترخيص في منطقة حرة في دبي وفي البر الرئيسي في الإمارة، وتتيح لعملائها التسجيل والترخيص عن بعد – من أي مكان في العالم – وذلك عبر تطبيق وتساب وغيره من الوسائط الرقمية. وقد كانت كيكلاب الأولى في طرح خدمة الترخيص الافتراضي خلال ذروة الجائحة.

وفي هذا السياق، قال تصور الحق، الرئيس التنفيذي في كيكلاب: "سعداء ببدء العمل مع مجموعة إن واي كوين. ونثق بأن الفرص التي يتيحها هذا التعاون كبيرة ومشوقة للطرفين، يسعى فريق كيكلاب دوماً لتبادل المعارف والأفكار، فهذه الاتفاقية لن تفتح الباب فقط أمام الشركات الإسرائيلية للحصول على رخصة تجارية في دولة الإمارات، بل وتتيح لها الترويج لمنتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرات المهنية في المنطقة. تُشير بعض التقديرات المستقبلية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سيبلغ 4 مليارات دولار سنوياً، لذا فالفرص أمامنا هائلة".

وفي ذات السياق، قال نعوم كوين، الرئيس التنفيذي في مجموعة إن واي كوين: "تأتي هذه الاتفاقية في توقيت مثالي يتزامن مع بدء التعاون بين اقتصادين إقليميين هامين وقائمين على المعرفة والابتكار. أمامنا فرص هائلة للتعاون الاقتصادي والاستثمار. إن العمل مع كيكلاب يهيئ للشركات الإسرائيلية التوسع في السوق الإماراتية. ونطمح لمساعدة المستثمرين الإسرائيلين الساعين للاستثمار في دولة الإمارات، وذلك من خلال توفير الدعم الشامل الذي يغطي احتياجاتهم ويعينهم على تنمية أعمالهم".

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