صندوق النقد: جمارك دبي رائدة في «بلوك تشين»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

وصف صندوق النقد الدولي جمارك دبي بأنها رائدة عالمياً في الاتجاه إلى التقنيات الحديثة والرقمنة في تشغيل عملياتها. وأصدر صندوق النقد الدولي ورقة عمل حديثة عن استخدام السلطات المعنية بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك التهرب الجمركي في مختلف دول العالم لآليات وتطبيقات الرقمنة في تحديث أعمالها وتعزيز مستويات كفاءتها.

وذكر أن جمارك دبي من السلطات الجمركية القليلة عالمياً التي تبنّت تقنية المعاملات الحكومية غير الورقية «بلوك تشين» في أداء مهامها.

وأضاف أن توظيف «بلوك تشين» في تعزيز كفاءة السلطات الجمركية لا يزال محدوداً على مستوى العالم، إلا أن جمارك دبي كانت لها الريادة في استكشاف إمكانيات هذه التقنية الواعدة في عمليات استيراد البضائع ثم إعادة تصديرها، وكان ذلك بدايةً من عام 2017.

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