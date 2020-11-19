«استثمر في الشارقة» يستضيف أعضاء «برنامج الاقتصاديين الشباب»

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أعضاء «برنامج الاقتصاديين الشباب».

وذلك في جلسة حوارية نظمها في مركز مرايا للفنون بالقصباء، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة لتعزيز قدرات الشباب الاقتصادية.

شارك في الجلسة مروان السركال، الرئيس التنفيذي لـ«شروق»، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).

وتحدث مروان السركال، في بداية الجلسة عن تجربة «شروق» الحافلة بالدروس والعبر والنتائج المهمة عبر تركيزها على التوزيع المتوازن للنمو من خلال التنوع الاقتصادي، بما يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، واحتياجات المجتمع المحلي.

وركز على الاهتمام بالكوادر البشرية، وأهمية استفادة الجيل الاقتصادي الشاب من مختلف التجارب الاقتصادية وقراءتها وتحليلها بعمق، وقال: «الشركات القائمة على الأفكار باتت تتفوق من حيث التأثير على الشركات التي تعتمد على الموارد المادية».

مركز سعيد

وفي نهاية أعمال الجلسة جال أعضاء البرنامج ، في مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، حيث قدم مروان العجلة المدير العام للمركز شرحاً حول أهداف المركز ومهامه.

تفاؤل

عبر محمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار، بقوله «ندرك أن الخروج من آثار الجائحة التي تتمثل بتباطؤ الاستثمارات والنمو، سيكون بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تشكل الحاجات الأساسية للمجتمعات، مثل الأمن الغذائي، الصحة، التعليم المبتكر».

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