جائزة زايد للاستدامة تبدأ استقبال طلبات المشاركة لدورة 2022

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم الحلول المستدامة التي تمتلك مقومات التأثير والابتكار والأفكار الملهمة، عن فتح باب تقديم طلبات المشاركة في دورتها لعام 2022.

وبدأت الجائزة استقبال طلبات المشاركة ضمن فئاتها الخمس وهي الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية، اعتباراً من اليوم ولغاية 6 مايو 2021 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة.

يأتي فتح باب تقديم طلبات المشاركة بعد قرار إدارة الجائزة في سبتمبر تأجيل الحفل السنوي لدورة العام 2021 والذي كان من المقرر عقده في يناير حرصاً على سلامة المشاركين في الحفل من مختلف دول العالم. وسيتم نقل طلبات المشاركة في دورة 2021 من الجائزة بشكل تلقائي للمشاركة في دورة 2022.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدير عام جائزة زايد للاستدامة، مواصلة الجائزة مساعيها النبيلة وتحفيز العمل على إحداث تغيير إيجابي وملموس في مختلف المجتمعات حول العالم.

وأضاف: «تكريساً للإرث الغني للأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال نشر وترسيخ الاستدامة، تواصل جائزة زايد للاستدامة مسيرتها الحافلة بالإنجازات في مجال العمل الإنساني وتكريم ودعم الرواد الذين يساهمون بمشاريعهم وأفكارهم المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونحن على ثقة بأن الجائزة ستستقطب مجدداً ألمع المبتكرين والمبدعين في مجال الاستدامة خصوصاً وأننا الآن بحاجة إلى جهودهم ومساهماتهم لمساعدة العالم في الانتقال لما بعد "كوفيد19" على مستوى الدول أو الأفراد».

الدورة الـ14

تدخل الجائزة، التي تم إطلاقها تخليداً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال العمل الإنساني والتنمية المستدامة، دورتها الرابعة عشرة، حيث كرمت منذ تأسيسها 86 فائزاً، ساهمت حلولهم المبتكرة ومشاريعهم المدرسية المتميزة في إحداث تأثير إيجابي مباشر أو غير مباشر في حياة أكثر من 352 مليون شخص حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز