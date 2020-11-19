توازن تدريجي للأسعار في الإمارات 2021

المصدر: (دبي - سيد صالح)

توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» البريطانية العالمية للدراسات الاقتصادية أن تشهد الإمارات العام المقبل توازناً تدريجياً في أسعار السلع والخدمات، على خلفية التراجع التدريجي المُتَوَقّع في الضغط على هذه الأسعار والذي أدى إلى انكماشها بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأصدرت «فيتش سوليوشنز» تقريراً عن مستويات التضخم المُتَوَقّعة في الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، توقعت فيه أن تشهد يُسجل التضخم في الإمارات نسبة - 1.9% في 2020، على أن يرتفع في 2021 ليبلغ -0.2%، بفعل مزيج من عاملين رئيسيين مُتَوَقّعين، وهما تعافي اقتصاد الإمارات من تأثير «كوفيد-19» في سياق الاقتصاد العالمي بصفة عامة والارتفاع في أسعار الطاقة العالمية. وتشير هذه التوقعات إلى تراجع ملموس في الضغوط السعرية على العديد من قطاعات السلع والخدمات بالدولة.

وأوضح التقرير أن مقدمات التعافي الاقتصادي المُتَوَقّع في الإمارات ستبدأ في التَكَون خلال الفترة القصيرة المتبقية من 2020.

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