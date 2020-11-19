«ترافيل بالس»: دبي من أحدث مدن العالم

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

صنف موقع «ترافيل بالس» دبي ضمن أفضل 50 مدينة جديرة بالزيارة محتلة المرتبة 15 متفوقة على جنوب أفريقيا وزغرب الكرواتية وليك كومو الإيطالية وصقلية وبولونيا الإيطالية ولشبونة وباريس ولوكسمبورغ ستي وسويسرا وامستردام وفينا. وذكر الموقع أن هذه المدينة واحدة من أحدث مدن العالم وأكثرها تطوراً وشعبية، ومن المؤكد أنها تتمتع بمناظر خلابة وطعام رائع وهندسة معمارية جميلة وتاريخ لا يصدق.

وأضاف أن دبي موطن أطول مبنى في العالم، وهي تمتلئ بكل شيء: التزلج على الجليد، وسباق الهجن، والقفز بالمظلات، والتزلج على الجليد في أكثر المناطق الحضرية تقدماً، وبعض من أكثر تجارب التسوق فخامة. كما نوهت لضرورة زيارة الأسواق التراثية العريقة.

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