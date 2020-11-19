«الاتحاد للطيران» تستعيد 58 وجهة من شبكتها قبل الجائحة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

نجحت «الاتحاد للطيران» في استعادة وتشغيل أكثر من نصف الطاقة الاستيعابية لشبكتها قبل أزمة «كورونا»، وذلك مع استمرار تخفيف القيود، وإضافة مزيد من الوجهات، لترتفع إلى 50 وجهة حالياً، فيما من المقرر إضافة 8 وجهات جديدة حتى مطلع يناير القادم.

وتسيير الناقلة رحلتها في الوقت الحالي، وفق أحدث الإحصاءات، إلى نحو 50 وجهة، تشمل 14 في شبه القارة الهندية، و10 في آسيا وأستراليا و14 في أوروبا و9 في الشرق الأوسط وأفريقيا، و3 في أمريكا الشمالية.

ومن المقرر إضافة 8 وجهات جديدة حتى مطلع يناير القادم، لترتفع الوجهات إلى 58 وجهة، حيث سيتم إضافة كازابلانكا، اعتباراً من 15 ديسمبر وواشنطن وروما وسيشيل، اعتباراً من 16 ديسمبر، وموسكو من 17 ديسمبر، وبلغراد ومينسك وبكين من يناير 2021. وتشمل الوجهات الحالية في شبه القارة الهندية، كلاً من أحمد آباد، تشيناي، دكا، إسلام آباد، كوتشي، ماليه، نيودلهي، بنغالورو، كولومبو، حيدر آباد، كراتشي، لاهور، مومباي وثيروفانانثابورام، بينما في آسيا وأستراليا، تشمل كلاً من بانكوك وجاكرتا ومانيلا وسيؤول وسنغافورة وطوكيو وكوالالمبور وملبورن وشانغهاي وسيدني.

وتتضمن منطقة أوروبا وجهات: أمستردام، برشلونة، بروكسل، فرانكفورت، لندن، مانشستر، أثينا، دبلن، جنيف، مدريد وميلانو. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا كلاً من: عمان، بيروت، جدة، مسقط، البحرين، القاهرة، الدمام، الكويت والرياض. بينما شمال أمريكا تشمل شيكغاو، نيويورك، تورونتو.

وبدأت الاتحاد للطيران تدريجياً، باستئناف رحلاتها إلى عدد متزايد من الوجهات على شبكة وجهاتها العالمية، في أعقاب التخفيف من القيود المفروضة على السفر من قبل السلطات المعنية في دولة الإمارات للمواطنين والمقيمين.

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