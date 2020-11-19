طيران الإمارات توسّع رحلاتها العالمية باستخدام «العملاقة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عن خطط لنشر مزيد من طائراتها A380 العملاقة، وذلك بتشغيل 4 رحلات يومياً إلى لندن هيثرو اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري، و6 رحلات في الأسبوع إلى مانشستر اعتباراً من 2 ديسمبر المقبل، وتوسيع خدمة موسكو من رحلتين في الأسبوع حالياً إلى رحلة واحدة يومياً اعتباراً من 25 نوفمبر الجاري.

وتعتزم طيران الإمارات أيضاً زيادة عدد رحلاتها إلى برمنغهام وغلاسكو من أربع رحلات في الأسبوع حالياً إلى رحلة يومية واحدة إلى كل من المدينتين اعتباراً من 27 نوفمبر و1 ديسمبر على الترتيب. كما سترفع خدماتها إلى مانشستر من 8 رحلات أسبوعياً إلى 10 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 ديسمبر، 6 منها بطائرات A380 و4 بطائرات البوينج 777-300ER.

وفي مطار لندن هيثرو، سترتفع خدمات طيران الإمارات من رحلتين بطائرات A380 ورحلة واحدة بطائرات البوينج 777-300ER يومياً، إلى 4 رحلات يومياً جميعها بطائرات A380 اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري.

وتمثّل هذه التطورات توسعاً كبيراً في خدمات طيران الإمارات إلى المملكة المتحدة، وذلك لتلبية الطلب المتنامي بفضل إنشاء ممر السفر الجوي بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة أخيراً.

وبموجب ممر السفر الجوي لن يُطلب من المسافرين إلى المملكة المتحدة من الإمارات العربية المتحدة الدخول في الحجر الصحي، ما يشكل اعترافاً وتقديراً لاستجابة دولة الإمارات الصارمة والفعّالة للوباء. وفي المقابل، يمكن للمسافرين من المملكة المتحدة إلى دبي اختيار إجراء اختبارات PCR بهم قبل 96 ساعة من رحلتهم، أو إجراء الاختبار في مطار دبي الدولي عند الوصول، ما يضفي مزيداً من السهولة على إجراءات السفر.

كما سيلبي تعزيز خدمات طيران الإمارات على خط موسكو الطلب المتزايد من المسافرين الذين يسعون لقضاء عطلاتهم في دبي، أو في وجهات سياحية شهيرة يسهل الوصول إليها عبر دبي، مثل جزر المالديف.

عروض سعرية

وأعلنت طيران الإمارات عن توفير عروض سعرية خاصة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، وتتيح هذه العروض لعملاء الناقلة في الدولة السفر بأسعار خاصة إلى 12 وجهة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأقصى، إما لقضاء إجازة قصيرة أو زيارة العائلة والأصدقاء خلال عطلة اليوم الوطني.

وتسري العروض السعرية للحجوزات من اليوم (الأربعاء) وحتى 29 نوفمبر الجاري، للسفر حتى 31 مايو 2021. كما تخضع كغيرها من العروض الخاصة لبعض الشروط والأحكام.

والوجهات الاثنتي عشرة التي تشملها العروض السعرية الخاصة هي: القاهرة ونيروبي ولندن وبانكوك وزيوريخ وجنيف والدار البيضاء والمالديف وسيشل وجوهانسبرغ وكيب تاون وموريشيوس. وتتراوح الأسعار بين 1925 في الدرجة السياحية و6005 دراهم في درجة رجال الأعمال للسفر إلى القاهرة، وحتى 3595 درهماً في السياحية و14505 دراهم في درجة رجال الأعمال للسفر إلى كيب تاون.

ويمكن للعملاء أيضاً الحجز مع «الإمارات للعطلات» والاستمتاع بإقامة فندقية 3 ليالٍ ابتداءً من 4199 للشخص، بما في ذلك سعر تذكرة السفر.

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