كي بي إم جي: طيران الإمارات في طليعة الشركات بالدولة

المصدر: دبي - البيان

سجلت دولة الإمارات تقدماً ملموساً بنسبة 7% على صعيد الأداء العام في تجارب العملاء منذ 2018، وذلك وفقاً لتقرير كي بي إم جي «التميز في تجربة العملاء».

هذا ويقوم التقرير بتحليل سلوك المستهلك المتغير وأداء الشركات الإماراتية الأعلى تصنيفاً على مستوى التميز في تجربة العملاء.

وتم تصنيف الشركات عبر الركائز الست للتميز في تجربة العملاء، والتي تضمنها تقرير كي بي إم جي:

إضفاء الطابع الشخصي، النزاهة، الوفاء بتوقعات العملاء، القدرة على اتخاذ قرارات سليمة، بذل الجهود اللازمة في الوقت المناسب، والمشاركة الوجدانية.

وتأتي طيران الإمارات في المرتبة الأولى مرة أخرى كأول علامة تجارية تتصدر قائمة الدعائم الست. وتشمل قائمة أفضل 10 شركات من حيث الأداء في دولة الإمارات كل من بنك اتش إس بي سي وسينما فوكس وبنك الإمارات دبي الوطني وكارفور وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وسنتربوينت وفيديكس وسبينيس ودي اتش إل. وعادة ما تحقق الشركات ذات التصنيف العالي من حيث تجربة العملاء معدلات نمو أعلى في الإيرادات.

وقال بيلار دي ميغيل فيرا، الشريك ورئيس قسم الابتكار وتصميم التجربة في شركة كي بي إم جي لوار جلف: «يتوقع المستهلكون من العلامات التجارية، في عالم ما بعد جائحة «كوفيد 19»، التي يتفاعلون معها، سواء أكان رقمياً أم مادياً؛ تقديم معاملات تتميز بالسلاسة والأمان وتكلفة أقل.

شهدنا حرص العديد من الشركات على ترسيخ معيار نزاهتها سعياً لتحقيق أقصى فائدة لعملائها بغض النظر عن الأرباح، بالإضافة إلى اهتمامها بالموظفين والعملاء، وينعكس ذلك في معايير التميز المحسّنة لتجربة العملاء لدى الشركات الإماراتية».

بشكل عام، تحسنت جودة تجربة العملاء على مستوى الدولة منذ الاستبيان الأخير الذي أجرته كي بي إم جي في العام 2018. وشهدت كل القطاعات تحسناً،.

حيث سجل قطاع المرافق والخدمات المالية تحسناً بنسبة تجاوزت 10% لكل منهما، وهي أعلى زيادة محققة. بينما شهد قطاع الترفيه والتسلية أعلى درجة بواقع (8.15) لتجربة عملائها. ورغم التأثير السلبي جراء جائحة «كوفيد 19»، كان أداء قطاع السفر والفنادق، الذي سجل (7.80) نقاط، أفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بمعظم البلدان الأخرى.

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