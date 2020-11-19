إغلاق ثغرات في «فايرفوكس» و« كروم»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من ثغرات أمنية خطيرة في عدة برامج وتطبيقات شهيرة قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية أو تسريب معلومات.

مشيرة إلى أن التحديثات الأخيرة لتلك البرامج والتطبيقات ستغلق نحو 43 ثغرة أمنية. وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في سلسلة تحذيرات أمنية أمس، إن «غوغل» أطلقت الإصدار الأخير من «كروم» الذي تم فيه إغلاق 33 ثغرة أمنية بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة عن بعد أو الوصول إلى معلومات حساسة، ونصحت المستخدمين ومسؤولي تقنيات المعلومات بالتحديث إلى الإصدار الأخير.

وذكر الفريق الوطني أن «موزيلا» أصدرت تحديثات أمنية لمنتجات «فايرفوكس» و«فايرفوكس أي إس آر» و«ثاندربيرد»، حيث أصلحت 10 ثغرات. وأطلقت تحديثاً أمنياً لمنتج «سيكو سيكيورتي مانجر» لإغلاق 3 ثغرات.

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