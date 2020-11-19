دولة في المؤتمر العالمي للذهب 2020 بدبي

المصدر: دبي- البيان

تستضيف دبي، فعاليات المؤتمر العالمي للذهب في 23 نوفمبر. ويشهد المؤتمر مشاركات من 33 دولة، من ضمنها الولايات المتحدة وإسرائيل وسويسرا والبرازيل وغانا ورواندا والهند.

ويقام المؤتمر بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة، وغرفة التجارة الدولية بفندق أرماني ببرج خليفة.

ويسلط المؤتمر الضوء على إمكانات الإمارات، التي تجعل منها مركزاً عالمياً لتجارة الذهب، ويبحث سبل إنعاش تجارة الذهب. كما يناقش الحلول المقترحة والمبتكرة التي تسهم في تسريع نمو قطاع الذهب في فترة ما بعد كوفيد 19.

وقال حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الصناعة والتجارة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية- الإمارات: «تجارة الذهب سوق عالمية هامة. ومن جانبها، تتميز الإمارات بمراكز تجارة تتبنى أعلى المعايير الدولية، في ما يخص العمليات والحوكمة، ما يعزز دور الدولة في دعم حركة التجارة الدولية لجميع السلع.

كما تواصل الإمارات تعزيز مكانتها المرموقة، ضمن أسرع مراكز التجارة نمواً في العالم. وبالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، حرصت الدولة على الاستمرار في تسهيل تدفق التجارة العالمية، ولعبت دوراً كبيراً في الحفاظ على حركة العمليات والإمداد، ضمن سلاسل التوريد لمختلف السلع، بما في ذلك الذهب».

وأضاف: «انطلاقاً من دورها كهيئة دولية متخصصة في قطاعات التجارة والتمويل على الساحة العالمية، تواصل غرفة التجارة الدولية، جهودها لتشجيع التجارة والاستثمارات والتنمية بين كافة دول العالم. وقد حازت غرفة التجارة الدولية - الإمارات، على مكانة مرموقة، باعتبارها من أبرز الفروع المحلية لغرف التجارة الدولية في العالم».

وتتضمن أجندة المؤتمر، لمحة عن قطاع الذهب، والفرص الاستثمارية فيه، في ظل التغييرات الاقتصادية، يليها ندوة حول المزايا التي تتمتع بها الإمارات، والكفيلة بجعلها «مركزاً عالمياً للذهب». كما سيناقش الفرص المتاحة أمام الشركات المهتمة بدخول قطاع صناعة الذهب، كاستراتيجية لتنويع الاقتصاد غير المبني على النفط.

كما سيكون المؤتمر فرصة لمناقشة شراكات للإماراتمع دول يتم التعاون لأول مرة بهذا المجال. وسيتم خلال المؤتمر، الإعلان عن إقامة شراكة بين «العملة الذهبية الأمريكية»، الجهة التي تصدر العملة، و«بلوكفيلز» المنصة الرقمية مع شركة «أي بي إم سي»، كشريك حصري في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تتيح العملة الذهبية الأمريكية لحامليها، إمكانية الاحتفاظ بالذهب في صورة رقمية، ليتم استبداله بالعملة الذهبية أو بالدولار الأمريكي بأي مكان في العالم.

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