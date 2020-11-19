إقبال كبير على المشاركة بفعاليات معرض العقارات الدولي

المصدر: دبي - البيان

يواصل معرض العقارات الدولي الذي يُنظم بالشراكة مع مبادرة استثمر في عقارات دبي، إحدى مبادرات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومن خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري لمدة 10 أيام، اكتساب زخم عالٍ وتسجيل حضور كبير منذ انطلاقه، وحتى يوم 20 نوفمبر.

ونجح الحدث الذي يُنظّم بالتعاون مع المنصة الافتراضية للفعاليات EVENTS10X في جذب جمهور عالمي كبير، والجمع بين جميع المشاركين المحليين والدوليين، ضمن منصة واحدة، بهدف دعم السوق العقاري وبناء شبكة علاقات وإقامة شراكات وتعزيز المعرفة، كما يتوقع له أن يحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري.

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «عملت دائرة الأراضي والأملاك في دبي باستمرار على تقديم البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحفيز التنمية وزيادة جاذبية واستدامة سوق العقارات. لذا، فإن نجاح هذا الحدث الافتراضي، يعكس أيضاً نجاح القطاع العقاري في دبي».

وأضاف: «كانت نجاحات معرض العقارات الدولي واستثمر في عقارات دبي خلال الأيام القليلة الماضية كبيرة من جميع الجوانب، حيث أثّر هذا الحدث بشكل إيجابي على العديد من العقاريين الناشطين، وقادنا نحو خطوة كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي. إن هذا الحدث الذي تتواصل فعالياته على مدى 10 أيام يخطو خطوات واسعة في المجتمع العقاري العالمي، ويكون له تأثير كبير على جميع المشاركين».

ويشارك في الحدث المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وكبار المديرين التنفيذيين في الدائرة كضيوف ضمن البرنامج الحواري حول أحدث الاتجاهات والفرص في القطاع العقاري بدبي. كما شاركت هند المري، المدير التنفيذي لـمعهد دبي العقاري بجلسة تدريبية بعنوان «معهد دبي العقاري وأهمية التعليم».

استثمر في دبي

تشارك ماجدة راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك، كمتحدثة في جلسة «استثمر في دبي.. الطريق إلى المستقبل». وقالت: «رغم التحديات الحالية، إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام دبي التي سعت إلى تطوير استراتيجيات لتعزيز القدرة التنافسية العقارية، وزيادة جذب الاستثمارات».

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