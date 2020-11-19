«باير» تفتتح مركز توزيع إقليمياً بدبي لتسريع توصيل المنتجات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت باير الشرق الأوسط (شركة في المنطقة الحرة بدبي)، عن إطلاق مركز التوزيع الإقليمي الخاص بها، والذي من شأنه تقليل الوقت اللازم لإيصال المنتجات إلى السوق بنسبة 58%.

وسيسهّل المركز، إيصال أكثر من 3400 طن من المنتجات سنوياً، كما سيضمن مرونة أكبر لشبكة التوصيل، وتسريع وتيرة العمليات، وتوفير المنتجات المخصصة للعملاء في الشرق الأوسط.

وتقوم أجيليتي للخدمات اللوجستية، بإدارة المركز المجهّز بأحدث تقنيات التخزين وسلاسل التوريد المبردة، والذي يمتدّ على مساحة تزيد على 650 ألف قدم مربعة، ويتميّز بوحدات تخزين متعددة الحرارة. يستوعب المركز 100 ألف من ألواح التحميل، ويوفر 56 منصة تحميل، و83 من معدات المناولة. وقال توماس بانزر نائب الرئيس الأول، رئيس قسم إدارة سلسلة التوريد في شركة باير:

«يعتبر التركيز على العملاء من القيم الأساسية لشركة باير، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية سلسلة التوريد الشاملة لدينا. لقد قدّمنا للعملاء على مدى 85 عاماً من وجودنا في الشرق الأوسط، أهم منتجات الرعاية الصحية، ومنتجات حماية المحاصيل.

كما نجحنا خلال العقد الماضي، بإطلاق العديد من المنتجات المبتكرة، التي تعزز الاحتياجات الصحية والغذائية، التي لم تتم تلبيتها في المنطقة، والتي تطلبت منا الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، لضمان قدر أكبر من المرونة، وتقليل وقت إنجاز العمليات».

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تمّ اختيار موقع المستودع في المنطقة الحرة بجبل علي، الذي يمتاز بقربه من ميناء جبل علي، وسهولة الوصول إلى مطار آل مكتوم الدولي (مطار دبي وورلد سنترال)، ومطار دبي الدولي، وشبكات الطرق الرئيسة، بما يسهم في تحسين شبكة التوصيل، ودعم سلسلة التوريد.

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