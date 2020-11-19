تعاون بين اقتصادية دبي و«ماي فاتورة» لتسهيل الدفع الإلكتروني لحاملي رخصة تاجر

المصدر: دبي- البيان

تعاون قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مع «ماي فاتورة» لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني الخاصة بعمليات البيع لمنتجات حاملي رخصة تاجر الصادرة من اقتصادية دبي.

والتي تُعنى بترخيص الأعمال الحرة التي تُمارس من محل الإقامة بإمارة دبي. وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع الإقبال المتزايد بين المستهلكين على خيارات الدفع الإلكترونية، وإدراك التجار لضرورة تعزيز حضورهم الإلكتروني خلال جائحة فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى الجهود المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «يسعدنا التعاون مع «ماي فاتورة» كونها متخصصة في توفير مجموعة واسعة من حلول الدفع الإلكتروني، موضحاً أن هذا التعاون يؤكد اهتمام اقتصادية دبي بالمدفوعات الرقمية انطلاقاً من كونها عامل تمكين رئيسياً لتسهيل ممارسة الأعمال والتحول الذكي، الذي من شأنه أن يضع دبي في مرتبة متقدمة كمركز عالمي وتنافسي للأعمال.

وقال عبدالله الدبوس، المؤسس والمدير التنفيذي لـ«ماي فاتورة»: «الشركة تلعب دوراً رئيسياً في تبني جميع خدمات المدفوعات الرقمية في المنطقة من خلال توفير خدمة إرسال روابط الدفع سهلة الاستخدام مع حلول ربط بوابات الدفع الرقمية للتجار من جميع الأحجام، وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وسوف تتيح شراكتنا مع اقتصادية دبي فرصة فريدة من نوعها لدعم ومساعدة نمو جميع المشاريع في إمارة دبي وفي جميع أنحاء الإمارات ».

خدمات

ويمكن لحاملي رخصة تاجر التسجيل للاستفادة من خدمات «ماي فاتورة» من خلال تقديم «رخصة تاجر» الصادرة من اقتصادية دبي إلى ممثل فريق «ماي فاتورة»، هشام الحصري، عن طريق البريد الإلكترونيhalhusari@myfatoorah.com أو الهاتف المتحرك رقم 0585874781.

وأظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي ارتفاع رخص «تاجر» والصادرة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 130%، حيث تم إصدار 4626 رخصة مقارنة مع 2011 رخصة تاجر صادرة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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