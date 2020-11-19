«سياحة عجمان» تُطلق برنامج «جدارة»

المصدر: (عجمان- البيان)

نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، برنامج «جدارة»، الذي يهدف إلى تأهيل وإعداد العاملين في المنشآت الفندقية في إمارة عجمان، للتعامل مع أصحاب الهمم من الموظفين، واستثمار جهودهم وطاقاتهم الكامنة، ودمجهم داخل المجتمع، وكذلك التعامل مع النزلاء منهم، لتوفير تجربة سياحية متميزة لهم.

ويحتوي برنامج «جدارة» على 3 حقائب تدريبية، تشمل حقيبة مدرب أصحاب الهمم في التوظيف الدامج، ودورة الإشارة (المستوى الأول)، وإتيكيت التعامل مع أصحاب الهمم. وقامت سياحة عجمان، بتنفيذ الحقيبتين الأولى والثانية في أكتوبر الماضي، وسيتم تنفيذ الحقيبة الأخيرة في وقت لاحق، وسيحصل المتدربون على شهادة من وزارة تنمية المجتمع بعد انتهاء البرنامج.

وقالت سارة السويدي مديرة قسم التصنيف بإدارة التراخيص والمعايير السياحية بدائرة التنمية السياحية بعجمان: نعمل في الدائرة على إطلاق العديد من المبادرات التي تعود بالنفع على مجتمع الإمارات. ويأتي تنظيم «جدارة» في إطار التزام الدائرة بمسؤوليتها تجاه المجتمع، وتمكين أصحاب الهمم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتدريب عاملي المنشآت الفندقية على فن التعامل مع أصحاب الهمم.

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