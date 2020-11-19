«الإمارات» تستعد لتسلم طائرتي «A380» خلال شهرين

المصدر: (دبي- وائل الخطيب)

تستعد «طيران الإمارات»، لتسلم طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A380، في الشهرين المقبلين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران، إن غياب الطائرة من أساطيل شركات الطيران الأخرى، سيكون في الواقع أفضل لطيران الإمارات.

وشدد السير «تيم كلارك» الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، على أهمية طائرات إيرباص A380، بالنسبة لطيران الإمارات. وقال في مقابلة حصرية مع«أفييشن بيزنس»، إنه على الرغم من جائحة «كوفيد 19»، لا تزال طائرات إيرباص، تواصل الاضطلاع بدور هام في مستقبل الناقلة. لافتاً إلى أنه يتوقع أن تستفيد مشغل أكبر أسطول A380 في العالم بشكل أكبر من طائراتها العملاقة، عندما تخرج معافاة من الأزمة العالمية.

مؤكداً أن طائرات A380s، لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين. وفي ضوء تضاؤل أعدادها الآن، فإنه يؤكد على هذا الأساس، أن طيران الإمارات، ستبلي بلاء حسناً مع هذه الطائرة، عندما تضعها مرة أخرى في الأجواء.

وعلى الرغم من إيقاف طيران الإمارات أول طائرة عملاقة في الشهر الماضي، أكد السير تيم، أن الشركة تمضي قدماً في جدول تسليم الطائرة. مفصحاً عن وجود ثماني طائرات حالياً تحت الطلب. وسيتم تسليم طائرة A380 في نوفمبر، مع وصول أخرى في ديسمبر. مشدداً على القول إنه لا يرى طائرة أخرى سيكون لها نفس التأثير في طيران الإمارات في المستقبل، مثل A380.

وختم كلارك حديثه بالقول، ربما كانت الطائرة A380، أفضل شيء يمكن أن يحدث لطيران الإمارات، وبالتأكيد دبي. معرباً عن تقديره العظيم للطائرة، وأسفه الشديد لخروجها من الإنتاج، موضحاً أن هذا دليل على قوة نموذج أعمال الناقلة، حيث حاول الآخرون استنساخه وفشلوا.

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