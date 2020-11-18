تعاون بين سلطة تنظيم الخدمات المالية بأبوظبي وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية عن توقيع اتفاقية تعاون في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المنطقة كبيئة متصلة وتعاونية تمكن شركات التكنولوجيا المالية من العمل والتوسع عبر المنطقة.

وتوفر الاتفاقية إطار عمل لتبادل المعلومات وتسهيل حركة الشركات الناشئة ومشاركة المعرفة والخبرات والمواهب بين السلطتين القضائيتين. وبموجب هذه الشراكة الجديدة، ستتعاون سلطة تنظيم الخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية لإطلاق المبادرات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في قطاع الخدمات المالية من خلال تبني تقنيات جديدة ودعم قطاع التكنولوجيا المالية لدى الطرفين.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: يسرنا إبرام هذه الشراكة مع هيئة المالية الإسرائيلية التي تأتي بعد توقيع اتفاقيات السلام. نرى تقدير الطرفين للتعاون والعمل المشترك، خصوصاً بعد المحادثات مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية التي أجريناها خلال مهرجان فينتك أبوظبي، وإنني أتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لإيجاد منصة تعاون تلبي احتياجات مجتمع التكنولوجيا المالية.

وستتيح الاتفاقية تبادل المعلومات حول أحدث توجهات القطاع والخدمات والمنتجات وستسهل التعاون لإطلاق مبادرات مشتركة، هذا وستشارك السلطتان القضائيتان في فعاليات متنوعة لتبادل المعرفة وإطلاق برامج المسرعات والترويج لتطوير تقنيات كالدفع الإلكتروني والتعاملات الرقمية اللذين يعدان عوامل رئيسية لنمو قطاع التكنولوجيا المالية. وستتيح الاتفاقية حصول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على المعلومات من خلال نقطة تواصل واحدة مشتركة بين الطرفين.

جدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي، من منطلق دوره كمركز مالي دولي ومنصة للتكنولوجيا المالية، حقق العديد من الإنجازات وأرسى شراكات استراتيجية عدة تعزز من بيئة الأعمال لشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة وتدعم تأسيس ونمو الشركات إقليمياً وعالمياً، وإن الشراكة مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية تعزز من شبكة التعاون في مجال التكنولوجيا المالية لدى السوق والتي تمتد إلى قارات خمس.

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