فنادق «إل إكس آر» تفتتح أولى وجهاتها في جزر سيشل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات «إل إكس آر» للعقارات الفاخرة المستقلة، العلامة التجارية التابعة لمجموعة هيلتون، عن خطط لافتتاح مانجو هاوس سيشل، في جزيرة ماهي في مستهل عام 2021.

وقال كارلوس خنيصر نائب الرئيس للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيلتون: يسرنا توقيع اتفاقية لإطلاق فنادق ومنتجعات إل إكس آر في جزر سيشل. نحن ندير حالياً ثلاثة فنادق في هذه الجزر.

كما أن الجاذبية الدائمة للوجهة، باعتبارها ملاذاً لقضاء العطلات على مدار العام، للمسافرين المميزين في العالم، يجعلها موقعاً بالغ الأهمية لتنمية محفظتنا الفاخرة، مع علامة إل إكس آر التجارية. وبالإضافة إلى تقديم خدمة مخصصة للضيوف، فإن منتجع مانجو هاوس سيشلز، سيتيح للضيوف الاستمتاع بعدد لا يحصى من أساليب الطهو الفريدة والمثيرة، ومن ضمنها مجموعة متنوعة من قوائم المأكولات المستلهمة من المنطقة. كما يمكن للضيوف أن يتطلعوا إلى الاستمتاع بتجربة منتجع فاخر في منتج إل إكس آر.

وكان منتجع مانجو هاوس سيشلز، قد بني في الأصل على شكل مساكن عائلية، من قبل المصور الإيطالي الشهير، جيان باولو باربييري، وهي تمنح الإحساس بالمنزل في موقع خاص ومنعزل، مع توفر 41 غرفة فسيحة ومصممة بطريقة مناسبة، تشمل تسعة أجنحة.

وسيتمتع كل جزء من التجربة التي يختبرها الضيف، بالأصالة التي تحظى بها تقاليد وثقافة جزر سيشل، النابضة بالحياة، ابتداءً من الأجواء المذهلة في المنتجع، وصولاً إلى خدماته المدروسة والأصلية. يوجد فريق العمل ذو الخبرة في المنتجع، لتقديم تجارب مميزة لا تنسى.

وقال فيصل جعفر الرئيس العالمي لفنادق ومنتجعات إل إكس آر: من دواعي سرورنا، أن نقدم علامة إل إكس آر في جزر سيشل، حيث سيختبر ضيوفنا القصة الفريدة لهذا الفندق المذهل.

تم تطوير منتجع مانجو هاوس سيشلز، بالتناغم مع محيطه الخلاب، وسيقدم ضيافة على أعلى مستوى، تتوافق مع التقاليد والثقافة الغنية والرائعة في جزر سيشل، والمتوافقة مع كل جانب من جوانب التجارب المتاحة للضيوف.

سيكون مكان الإقامة إضافة رائعة لمجموعتنا المتنامية، ونتطلع إلى توسيع الخدمات الاستثنائية، التي تقدمها علامة إل إكس آر، لكل من الزائرين والسكان المحليين، في هذه الجزر الأسطورية.

وسيتوجه الضيوف في رحلة مذهلة في عالم المأكولات، من خلال خمسة مطاعم عالمية، تقدم لهم أشهى الأطباق. ويقدم مطعم Muse، مزيجاً رائعاً من الأطباق المستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، والمحضرة من المكونات المحلية الطازجة في السوق. كما يمكن للضيوف أيضاً، الاستمتاع بالسوشي الطازج، والمشاوي بالروباتاياكي، في مطعم Azido الياباني، أو الاستمتاع بتجربة تناول طعام مريحة على الشاطئ، مع المأكولات البحرية واللحوم الطازجة والمشوية على الفحم المستدام من قشرة جوز الهند، في منطقة الشواء المخصصة ضمن المنتجع.

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