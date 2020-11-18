«القابضة» تستهدف قرضاً بمليار دولار

المصدر: دبي - رويترز

قالت ثلاثة مصادر إن شركة «القابضة»، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، تجري محادثات مع عدة بنوك للحصول على قرض بنحو مليار دولار، لدعم استحواذها على حصة بنسبة 45% في شركة تجارة السلع «لويس دريفوس».

وذكر اثنان من المصادر أن «القابضة» تجري محادثات مع مجموعة من البنوك من بينها بنوك في أبوظبي وبنوك أوروبية للحصول على قرض بما يصل إلى نحو مليار دولار لدعم الاستحواذ المقترح.

تجدر الإشارة إلى أن «القابضة» تدير محفظة تضم أكثر من 90 شركة في قطاعات مختلفة غير نفطية من اقتصاد أبوظبي، وتنشط في قطاعات مختلفة لدعم استراتيجية أبوظبي في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

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