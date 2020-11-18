بحث زيادة تملك الأجانب في «الإمارات للمرطبات» إلى 49%

المصدر: دبي - البيان

تعقد شركة الإمارات للمرطبات اجتماع الجمعية العمومية في 6 ديسمبر المقبل للموافقة على السماح لغير مواطني الإمارات لنسبة مساهمة لا تزيد على 49% في رأسمال الشركة. كما تناقش العمومية الموافقة على التنازل عن العلامة التجارية (جيما) لصالح شركة أخرى.

وتبحث العمومية في عدد من القرارات الخاصة، وهي تغيير اسم الشركة من «الإمارات للمرطبات» إلى «الإمارات ريم للاستثمار»، وتحديد رأس المال المصرح به بمبلغ 600 مليون درهم، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30 مليوناً إلى 300 مليون بزيادة 279 مليوناً، وبسعر إصدار للسهم واحد درهم.

وتطرح الأسهم الجديدة من خلال إصدار وإدراج حقوق الأولوية قابلة للتداول بنسبة تقريبية تبلغ 9 حقوق لكل سهم، وتصدر الأسهم بسعر إصدار 1 درهم، والذي يمثل القيمة الاسمية للسهم الجديد.

كما تناقش العمومية إضافة أنشطة جديدة على أنشطة الشركة الحالية لكي تتضمن الاستثمار في العقارات داخل الدولة وخارجها، وأنشطة البناء وإدارة المرافق والاستثمار في الأنشطة الصناعية وأعمال الصناعات الغذائية وإنتاج الثروة الحيوانية والزراعية، وتصنيع الزجاجات البلاستيكية، وتعبئة وتسويق المياه المعدنية، إلى جانب الاستثمار في أنشطة الرعاية الصحية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز