"فلاي دبي": نواصل العمل مع الجهات المختصة بشأن "737 ماكس"

المصدر: دبي - البيان

قال متحدث باسم شركة فلاي دبي، اليوم الأربعاء، إن الناقلة على علم بآخر التحديثات الصادرة من إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص طائرة بوينج 737 ماكس".

وأضاف المتحدث في إفادة: "سنواصل العمل عن كثب مع الجهات المختصة.. وسنتبع التوجيهات الصادرة".

وكانت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق اليوم السماح بعودة طائرات "بوينج 737 ماكس" للتحليق مرة أخرى، وذلك بعد توقف عملها منذ 20 شهراً، شريطة تزويدها ببرامج توجيه جديدة

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