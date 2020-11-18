تشديد أهمية استثمار المطورين العقاريين في التكنولوجيا

المصدر: دبي- البيان

أكدت مجموعة ديفمارك العقارية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، أهمية تبني التكنولوجيا الجديدة في صناعة العقارات، باعتبارها عنصراً حاسماً في المحافظة على توازن القطاع عام 2021.

وخلال جلسة حوارية حملت عنوان «لماذا يحتاج المطورون العقاريون إلى التكيف مع التكنولوجيا ليحافظوا على تواجدهم في السوق عام 2021»، أوضح شون ماكولي الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفمارك، وريتشارد أيبار الرئيس التنفيذي لشركة «ثينك لاب»، وديفيد آغا رئيس قسم التكنولوجيا في شركة «إيت»، أهمية إدخال البرمجيات المتكاملة في القطاع العقاري، وشرحوا في الوقت عينه، كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير من المشهد العام في هذا القطاع، منوهين في ذات الإطار، بضرورة تبني المطورين العقاريين لحلول التكنولوجيا الحديثة والتأقلم معها، باعتبارها عاملاً حاسماً لبقائهم في السوق عام 2021.

وقال ماكولي: لا يمكن للمطورين أن يتجنبوا فكرة الاستثمار في التكنولوجيا. في السابق، كان يُنظر إليها على أنها وسيلة للتطوير والنمو، في حين باتت الآن ضرورة لبقاء الشركات واستمراريتها في السوق. وفي ضوء ذلك، أصبح التحول الرقمي واستخدام أدوات التكنولوجيا على نطاقٍ واسع للتفاعل مع العملاء، ضرورة ملحّة بالنسبة للمطورين العقاريين. في الحقيقة، تمكن المطورون الذين سارعوا بشكلٍ مبكر إلى تبني حلول التكنولوجيا واستثمارها بالشكل الأمثل، من تعزيز مكانتهم في السوق والاستعداد بشكلٍ صحيح لعام 2021، وكذلك التفوق على منافسيهم الذين لا يزالون بعيدين عن الاستثمار في هذا الجانب.

وأثناء الجلسة تمت مناقشة دور التكنولوجيا في تعافي قطاع العقارات عام 2021، وأهمية تبني استراتيجيات تقنية جديدة، كما تم التطرق إلى بعض المواضيع الرئيسية، بما فيها بطء قطاع العقارات في التكيف مع التكنولوجيا، وأبرز الاتجاهات التي تؤثر على هذا القطاع في الوقت الراهن.

وقال ريتشارد أيبار: سجلت الشركات العقارية التي تبنت حلول التكنولوجيا الحديثة مثل الصور الافتراضية، والجولات الافتراضية بزاوية 360 درجة، وتكنولوجيا الواقع الافتراضي، وتطبيقات المشاريع الغامرة، اهتماماً كبيراً من قبل العملاء، وهو ما ساعدها على تحقيق نجاحات لافتة. هذه ليست سوى بعض الأدوات التي يستخدمها المطورون في إطار تفكيرهم المستقبلي للتواصل مع المستثمرين، وإن كان ذلك في إطار غير تقليدي.

وقال ديفيد آغا: أثبتت الظروف غير المسبوقة التي مر بها السوق هذا العام، حاجة قطاع العقارات إلى تبني التكنولوجيا، ولكن السؤال الأهم هو كيفية دمجها في نظام بيئي مركزي. لذا، يحتاج المطورون إلى المزيد من التكيف، لاستخدام التكنولوجيا بأفضل طريقة ممكنة.

وكجزء من مشاركة مجموعة ديفمارك في معرض سيتي سكيب، أطلقت الشركة «SalesLab» وهو مركز مبيعات رقمي تفاعلي جديد، يسمح للمطورين وأصحاب المصلحة العقاريين، بعرض عقاراتهم بطريقة أكثر شمولاً، باستخدام أبرز حلول التكنولوجيا المتطورة مثل الجولات الافتراضية، والعروض ثلاثية الأبعاد.

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