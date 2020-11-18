هيئة الاتصالات: دور مهم للقطاع في تجاوز الظروف الاستثنائية للجائحة

المصدر: دبي ـ البيان

شاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بقمة تيليكوم ريفيو بنسختها الرابعة عشرة والتي عقدت تحت شعار (التواصل الذكي)، بحضور نخبة من الخبراء والاستشاريين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وممثلي مصنعي معدات الاتصالات ومشغلي الاتصالات ومسؤولين حكوميين ومقدمي المحتوى وخبراء الأمن السيبراني والمدن الذكية.

وأقيمت القمة واقعياً وافتراضياً، ما منح الفرصة لجميع الراغبين والمهتمين في الانضمام إلى الجلسات التي استضافتها مدينة دبي بشكل فعلي، أو حضورها عن بعد.

وركزت القمة الحالية على الاتجاهات الرئيسية في صناعة الاتصالات مثل شبكات الجيل الخامس والأمن السيبراني وحركة البيانات والرقمنة، واستعراض أحدث الحلول المبتكرة المتعلقة بالتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد المهندس ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات تنامي أهمية دور قطاع الاتصالات والمعلومات في الوقت الراهن، وأضاف: ندرك كخبراء ومتخصصين في هذا المجال، أن قطاع الاتصالات والمعلومات هو أساس ومحرك التنمية في مختلف القطاعات، وهو في قلب التحولات العالمية التي تمثلها الثورة الصناعية الرابعة ومظاهرها المختلفة، ولقد رأينا كيف تمتع قطاع الاتصالات بدور محوري وقوي لمساعدة الناس على مواجهة الوباء، ولتخطي التجربة الصعبة التي مرت بها البشرية. وأكد أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أدى دوراً حاسماً في دعم جهود الإمارات لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وما شهدت من متغيرات، وأضاف: نجحنا في الاستجابة بسرعة بالتحول نحو العمل عن بُعد والتعلم عن بعد والتسوق عبر المنصات الرقمية، كما قدمت الحكومة خدماتها من خلال الوسائل الرقمية، واليوم نقوم بتحويل التجربة إلى دروس للمستقبل، ولعل من أهم الدروس التي تعلمتها الإنسانية من هذه التجربة الصعبة هو الدور المهم للشبكات الرقمية في إدارة الأعمال في جميع المجالات".

وناقشت القمة العديد من المحاور الرئيسية المتعلقة بقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، مثل الفرص الاستثمارية الجديدة والاستفادة من التقنيات الناشئة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية، كما ناقشت القمة التطورات العالمية بخصوص نشر شبكات الجيل الخامس، وتأثيرات المرحلة الراهنة على الخطط الموضوعة، وتخصيص نطاقات الترددات، ودور المنظمين في تسريع نشر شبكات الجيل الخامس.

كما تناول المتحدثون مسيرة التحول الرقمي والتغيرات التي طرأت عليها جراء الظرف الاستثنائي الذي شهده العالم، مع استبيان آراء المتعاملين حول تجربتهم للتحول الرقمي.

وفي جلسة بعنوان صنع القرار القائم على البيانات، تطرق المتحدثون إلى كيفية إدارة البيانات واستثمارها في ظل الانفجار الكبير في حركة البيانات والذي تسببت به الفترة الماضية، كما ناقش المتحدثون التحديات الحديثة المتعلقة بالبيانات والتي أفرزها الظرف الراهن. وتناولت القمة أيضاً دور الفرق العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في التغلب على التحديات الحالية، ودور التقنيات الناشئة في دعم أنظمة الرعاية الصحية.

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